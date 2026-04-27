مقترح إيراني جديدا لواشنطن: فتح هرمز ووقف الحصار وتأجيل المفاوضات النووية

وطنا اليوم:أفاد موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة- بأن إيران قدمت عبر الوسطاء الباكستانيين مقترحا جديدا إلى الولايات المتحدة، يهدف للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وبحسب المصادر، يسعى المقترح الإيراني إلى تجاوز الخلافات داخل القيادة الإيرانية بشأن تقديم تنازلات في الملف النووي، إذ يركز الطرح الجديد -الذي نوقش أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان– على معالجة أزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي البحري باعتبارها أولوية أولى.

وتضيف المصادر أن المقترح يشير إلى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار فترة طويلة، أو التوصل إلى اتفاق دائم على إنهاء الحرب، على أن تبدأ المفاوضات النووية في مرحلة لاحقة بعد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار.

ووفقا للمصادر، فقد نقل الوسطاء الباكستانيون المقترح إلى البيت الأبيض، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إن كانت واشنطن مستعدة لبحثه.

وبحسب مصادر أكسيوس ، فإن عراقجي أوضح للوسطاء أنه لا يوجد إجماع داخل القيادة الإيرانية بشأن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة باليورانيوم المخصب، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى تخطي هذه الانقسامات الداخلية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الإيراني ينفي أو يؤكد تقديم هذا المقترح.

واشنطن تبحث الخيارات

ومن المتوقع أن يعقد ترمب -اليوم الاثنين- اجتماعا مع كبار مسؤولي إدارته لمناقشة الملف الإيراني، بما في ذلك مأزق المفاوضات الحالية والخيارات المتاحة للخطوات التالية في الحرب، وفقا لأكسيوس.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه المداولات تندرج ضمن “مناقشات دبلوماسية حساسة”، مؤكدة أن الولايات المتحدة “لا تتفاوض عبر وسائل الإعلام”.

وأضافت أن الرئيس ترمب شدد على أن القرار النهائي بيد واشنطن، وأن أي اتفاق لن يُبرم إلا بما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي أولا، مجددة التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات ضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، ثم أعلنت واشنطن وطهران يوم 8 أبريل/نيسان الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

ويوم 11 أبريل/نيسان، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق، ثم أعلن الرئيس الأمريكي بعدها تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان “إلى حين تقديم طهران مقترحها”، دون تحديد مدة لذلك.