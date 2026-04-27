هل يعيد معالي أبو حابس الألق لمنظومة التحديث السياسي

27 أبريل 2026
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ الانتهاء من الانتخابات النيابية تراجعت حدة زخم النشاطات الترويجية لمنظومة التحديث السياسي وللاحزاب السياسية ، وأصابها الفتور وهي ما زالت تتلمس طريقها نحو التجذر والانتشار الوطني ، باستثناء بعض النشاطات المتفرقة هنا وهناك والمحصورة في مناطق ضيقه معظمها في العاصمة عمّان ، وبمشاركة اعداد محدودة من المشاركين ، معظمها موجه نحو الأمناء العامين للأحزاب السياسية ، والتي ينظمها إما مؤسسة راصد، أو الهيئة المستقلة للانتخاب، أو بعض الأحزاب السياسية والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد ، وهناك عشرات الأحزاب الصامته التي لم نسمع لها صوت أو نشاط ، ومؤخرا دخلت وزارة الشباب في عهد الوزير الحالي على الخط وتقوم بهذا الدور الترويجي ضمن إمكاناتها وظروفها المكثفة بالنشاطات المختلفة ، وهي تعكف على تنظيم برنامج صوتك مع الهيئة المستقلة للانتخاب ، ومنظومة التحديث السياسي التي بذلت اللجنة الملكية جهوداً كبيرة لإنجازها بوقت زمني قياسي ، بحاجة إلى جهود كبيرة ومتواصلة لعدة سنوات ، أو على الأقل لدورتين انتخابيتين حتى تترسخ وتتجذر في أذهان الناس ، ويبدوا والملاحظ أن بعض الجهات المعنية بهذا الموضوع غير قادرة أو ليس لديها قدرات أو أفكار أو برامج لتفعيل هذا الدور ، ولذلك فالآمال معقودة على معالي قبطان الهيئة المستقلة للانتخاب وعميد التنمية السياسية أبو حابس بأن يقوم بهذا الدور والجهد، بالرغم من مشاكله الكثيرة والمتعددة، وهو قادر ويملك القدرة على ذلك، ولذلك نتمنى من معالي المهندس موسى المعايطة بتولي هذا الجهد والدور ، وإيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة وتفعيل أنشطة وطنية وفعاليات تثقيفية وتوعية بمنظومة التحديث السياسي وأهميتها ، وأن تكون الأنشطة خارج العاصمة عمّان في المحافظات والمناطق النائية ضمن الحزام الدائري للمملكة ، وأن ننشر هذه الثقافة السياسية أفقياً في مناطق الأردن ، لأن الحقوق السياسية والمشاركة فيها هي حق لجميع الأردنيين وفق الدستور الأردني ، وأنا على استعداد لوضع خبراتي وطروحاتي وأفكاري وتصوري تحت تصرف الهيئة المستقلة لإنجاح منظومة التحديث السياسي قبل الوصول إلى انتخابات الإدارة المحلية لمجالس البلديات ، ومن ثم مجلس النواب القادم التي أصبحت على الأبواب ، فهل يفعلها معالي أبو حابس ويعيد الألق لمنظومة التحديث السياسي بشموليتها، أنا على ثقة تامة بأن معالي أبو حابس سوف يبادر وهو قدها وقدود، وأن غداً لناظره لقريب ، وللحديث بقية .


24 ساعة
20:49

الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان »

20:38

رحيل صادم لنجم الكوميديا السعودية عادل العتيبي

20:30

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:25

الجنايات تصدر حُكماً مشدداً في قضية فساد طالت موظف ضمان سابق و وافد

20:19

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:13

الاشتباه بتسمم 12 طالباً في مدرسة بعجلون

20:05

البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لـ تمجيدهم اعتداءات إيران

19:57

رفض للذل واتهامات بالخيانة.. مواجهة كلامية بين عون وقاسم

19:32

تحذير مهم للمواطنين : لا تقعوا ضحية لرسائل مخالفات السير الوهمية

19:25

ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

19:21

وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج

19:18

الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

وفيات
الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026