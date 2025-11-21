بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

شهيدان برصاص الاحتلال شمالي القدس

3 ساعات ago
شهيدان برصاص الاحتلال شمالي القدس

وطنا اليوم:استشهد، فجر الجمعة، فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتيين عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الفتيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله

11:20

وفيات الجمعة 21-11-2025

11:15

ضجة في فرنسا.. بعد تحذير جنرال من خسارة الأبناء ضد الروس

10:40

وفد رجال أعمال دمشقي يزور عمّان مطلع الشهر المقبل

10:34

نتنياهو يوجه رسالة لدمشق .. ويكشف أسرار زيارة الجنوب

10:24

آخر معرقلي رفع قانون قيصر عن سوريا يلين موقفه ويتراجع

10:07

تنازلات مؤلمة.. بالخريطة ما الذي ستخسره كييف لصالح موسكو؟

09:51

تقنية صينية جديدة لتعطيل الدرونات بمدى 3 كيلومترات

09:44

طلبة أردنيون يعرضون مشاريع مبتكرة في مؤتمر الأمن السيبراني C8

09:36

الحملة الأردنية توزع 600 بطانية على عائلات بغزة

09:28

درجة الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات الجمعة

09:20

عباس يشكر الملك على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية

وفيات
الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025