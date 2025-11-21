شهيدان برصاص الاحتلال شمالي القدس

وطنا اليوم:استشهد، فجر الجمعة، فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتيين عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الفتيين.