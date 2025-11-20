التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2025-2026، بلغ 131,234 طالبا وطالبة، وفق مدير الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.

وبحسب ما أكد شحادة ، توزّع المتقدمون على 14,658 طالبًا لغايات رفع المعدل، و79,190 طالبًا لاستكمال متطلبات النجاح.

وأشار إلى أن عدد طلبة الصف الحادي عشر المتقدمين بلغ 37,386 طالبا وطالبة.

وأكد شحادة أن نمط الامتحانات وإجراءات عقدها في الدورة التكميلية ستكون مطابقة للدورة الصيفية الماضية بدون أي تغيير.

وتنطلق أولى جلسات الامتحان يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وتختتم يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، إذ تبدأ الجلسة الأولى يوميًا عند الساعة 11 صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 2 بعد الظهر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فتح باب التسجيل للامتحان التكميلي للعام 2025 اعتبارًا من الاثنين 13 تشرين الأول 2025 وحتى الخميس 23 تشرين الأول 2025، مؤكدة أنه لن تُمدّد فترة استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر الموقع www.exams.moe.gov.jo، ويمكن للطلبة الأردنيين دفع رسوم الاشتراك من خلال خدمة “إي فواتيركم” دون الحاجة لمراجعة المديريات.

أما الطلبة غير الأردنيين، فيتوجب عليهم مراجعة قسم الامتحانات في مديريات التربية والتعليم التي يتبعون لها، وتسليم صورتين شخصيتين حديثتين واستكمال إجراءات التسجيل والدفع خلال الفترة المحددة.

وبيّنت الوزارة أن رسوم الاشتراك تبلغ 20 دينارًا، يُضاف إليها 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة، و5 دنانير عن كل ورقة من المباحث التي تتكون من ورقتين.

كما أكدت أن الكتب المقررة للامتحان التكميلي للعام 2025 هي كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2024/2025 (كتب مواليد 2007 و2008).