بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ تكميلية التوجيهي

17 ثانية ago
التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2025-2026، بلغ 131,234 طالبا وطالبة، وفق مدير الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.
وبحسب ما أكد شحادة ، توزّع المتقدمون على 14,658 طالبًا لغايات رفع المعدل، و79,190 طالبًا لاستكمال متطلبات النجاح.
وأشار إلى أن عدد طلبة الصف الحادي عشر المتقدمين بلغ 37,386 طالبا وطالبة.
وأكد شحادة أن نمط الامتحانات وإجراءات عقدها في الدورة التكميلية ستكون مطابقة للدورة الصيفية الماضية بدون أي تغيير.
وتنطلق أولى جلسات الامتحان يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وتختتم يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، إذ تبدأ الجلسة الأولى يوميًا عند الساعة 11 صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 2 بعد الظهر.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فتح باب التسجيل للامتحان التكميلي للعام 2025 اعتبارًا من الاثنين 13 تشرين الأول 2025 وحتى الخميس 23 تشرين الأول 2025، مؤكدة أنه لن تُمدّد فترة استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر الموقع www.exams.moe.gov.jo، ويمكن للطلبة الأردنيين دفع رسوم الاشتراك من خلال خدمة “إي فواتيركم” دون الحاجة لمراجعة المديريات.
أما الطلبة غير الأردنيين، فيتوجب عليهم مراجعة قسم الامتحانات في مديريات التربية والتعليم التي يتبعون لها، وتسليم صورتين شخصيتين حديثتين واستكمال إجراءات التسجيل والدفع خلال الفترة المحددة.
وبيّنت الوزارة أن رسوم الاشتراك تبلغ 20 دينارًا، يُضاف إليها 10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة، و5 دنانير عن كل ورقة من المباحث التي تتكون من ورقتين.
كما أكدت أن الكتب المقررة للامتحان التكميلي للعام 2025 هي كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2024/2025 (كتب مواليد 2007 و2008).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

منخفض قطبي عميق يضرب دول عربية وتحذيرات من الفيضانات

14:59

النظام الضريبي حين يصبح محفزا للاستثمار

14:25

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أمتيازات و رواتب كبار موظفيها

14:23

الحكومة تبحث خطط تطوير جسر الملك حسين وتعزيز كفاءة المراكز الحدودية

14:17

العجارمة: صوت المعلم مثل صوت المؤذن كلاهما يوقظ الوعي

14:05

المؤتمر الدولي الخامس لجراحة السمنة يناقش دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجراحة

14:04

زين تُؤكد مكانتها كـ قائد إقليمي في المنتدى العالمي للطفل

14:01

رئيس عمان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثاني محلياً بمسابقة IEEE للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم

13:59

بيان سياسي صادر عن حزب العمال

13:57

في “تجريب الُمجرّب”…السلطة والامتحان الثاني لـ”الإصلاح”

13:55

البطوش ناطقًا إعلاميا باسم وزراة الاوقاف

13:51

رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الأحد المقبل

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله