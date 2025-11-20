آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وطنا اليوم:إحياءً لليوم العالمي للطفل، نظّمت اليونيسف سلسلة من الأنشطة مع آلاف الأطفال في مختلف أنحاء الأردن للاحتفال بهذه المناسبة، حيث امتلأ متحف الأطفال في عمّان أمس الأربعاء بالألوان والضحكات والخيال الواسع، حيث نظمت اليونيسف احتفالًا مفعمًا بالحيوية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، واضعة الأطفال في قلب الإبداع والتعلّم والمرح.

وبعنوان “اليوم وكل يوم”، استقبل الحدث الذي استمر ليوم واحد أكثر من 250 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً من منظمات مجتمعية في مختلف أنحاء الأردن، ليستمتعوا بتجربة غامرة. وقد صُممت الأنشطة التفاعلية، وورش العمل الإبداعية، والعروض الفنية، والتركيبات الابتكارية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الشريكة لليونيسف. وقد تحوّل المتحف خلال الاحتفال إلى عالم صمّمه الأطفال وصُمم لأجلهم.

ومنذ لحظة وصولهم، تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات، وتزويدهم بجوازات سفر خاصة بالفعالية، وإرشادهم في رحلة ممتعة عبر مناطق الأنشطة المختلفة. ومع إنهاء كل محطة، يحصل الأطفال على ختم وعلى شعور بالإنجاز. كما تضمّن الحدث عرضين فنيين مليئين بالحيوية وعمّت الضحكات والموسيقى والمتعة التفاعلية أرجاء المتحف.

وقالت ليلى، إحدى المشاركات البالغة من العمر 10 أعوام: “صنعتُ قناعي الخاص وسآخذه معي إلى المنزل! لم أفعل ذلك من قبل قط”.

وأضاف طفل آخر، حمزة البالغ من العمر 12 عاما: “أحببت جمع الأختام في جواز سفري. شعرتُ وكأنني في مغامرة!”.

وتضمّن البرنامج جلسة تفاعلية مدّتها 15 دقيقة قدمها ممثل اليونيسف في الأردن، مارك روبين، والأطفال، حيث طرحوا عليه أسئلتهم وتفاعلوا معه لتبادل أفكارهم والتعبير عن آرائهم وإيصال أصواتهم.

وقال روبين: “إن اليوم العالمي للطفل يذكّرنا بقوة بأنه عندما نصغي إلى الأطفال نرى حلولًا وإبداعًا وأملًا. ويُظهر احتفال اليوم أهمية إتاحة المساحة للأطفال ليعبّروا عن أنفسهم ويشكلوا العالم الذي يرغبون بالنمو فيه”.

بالتوازي مع فعالية عمّان، نظّمت اليونيسف أيضًا سلسلة من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي للطفل في مخيم الزعتري والأزرق ومخيم الحديقة، حيث شارك أكثر من 7000 طفل في مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة والتفاعلية المصممة لتعزيز المشاركة، والإدماج، والتعلّم من خلال الفن.

في مختلف أنحاء الأردن، حملت اللوحات الإعلانية في عمّان رسائل بمناسبة يوم الطفل العالمي، كما أضيء الموقع الأثري في البترا باللون الأزرق الخاص باليونيسف، وذلك بدعم كريم من أمانة عمّان الكبرى وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، في رسالة قوية تعبّر عن التضامن مع الأطفال وحقوقهم.

ويُحتفل باليوم العالمي للطفل سنويًا في 20 تشرين الثاني، وهو ذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، ويُعدّ يوما عالميا للعمل من أجل الأطفال، بمشاركة الأطفال أنفسهم. ويهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها الأطفال، وتحفيز العمل لضمان تمتع كل طفل بجميع حقوقه.