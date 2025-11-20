لافارج تباشر إجراءات بيع مصنعها وجزء من أراضيها في الفحيص

وطنا اليوم:أعلنت شركة لافارج الإسمنت الأردنية عن خطة الشركة لمباشرة إجراءات بيع جزء من قطع الأراضي المملوكة لها في منطقة الفحيص.

فيما قالت مصادر متطابقة إن الشركة في صدد بيع مصنع الفحيص لأحد المستثمرين.

ووفق الشركة يأتي ذلك لضمان استمرارها في اداء دورها الإيجابي في المجتمع والاقتصاد الوطني.

وقالت الشركة إن القرار جاء بعد دراسة عميقة للخيارات المتاحة، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها شح السيولة النقدية والحجوزات القضائية التنفيذية، الأمر الذي بات يعيق قدرة الشركة على الاستمرارية بالإضافة إلى حماية استقرار آلاف العائلات من موظفي ومتقاعدي الشركة.

واكدت أن قرار الشركة لضمان استمراريتها بعد اكثر من سبعين عاما من العمل المتواصل كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ورحلة طويلة من العطاء والإنجاز.

ونوهت إلى أن القرار يأتي ايضاً في إطار خطواتها لتجاوز تحديات مرحلة الإعسار التي أُشهرت قبل اكثر من خمس سنوات، والمضي قدماً في تنفيذ خطة اعادة التنظيم كما هو مخطط لها.