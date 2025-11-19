بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

حبيبه : الزيارة الملكية لمصانع حبيبه شرف كبير ورسالة دعم للصناعات الوطنية

39 ثانية ago
حبيبه : الزيارة الملكية لمصانع حبيبه شرف كبير ورسالة دعم للصناعات الوطنية

وطنا اليوم:ثمن الحاج هشام محمود حبيبه ( ابو الوليد ) الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبد اللّٰه الثاني الى مصانع حلويات الحاج محمود حبيبه واولاده في منطقة القسطل ، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل وسام تقدير للصناعات الوطنية ورسالة ملكية واضحة مفادها أن الاردن قادرا على بناء صناعات نوعية تنافس اقليمياً ودولياً.
وقال هشام حبيبه نائب رئيس هيئة المديرين ان جلالة الملك ، عبر هذه الزيارة الميدانية يرسخ نهجاً ملكياً ثابتاً يقوم على الاقتراب من مواقع الانتاج ، ودعم المؤسسات التي تشغل ابناء الوطن وتبني قيمة مضافة حقيقيةٌ للاقتصاد الوطني. واضاف ان وجود جلالته بين العمال وخطوط الانتاج يرسل طاقة معنوية هائلة.
ويؤكد أن الصناعة الاردنية تحتل موقعاً اساسياً في رؤية الدولة للمستقبل
وأشار الى أن مصانع حبيبه – سواء المصنع الأم في منطقة ماركا الذي تم تأسيسه في عام 1991 الذي شكل اول لبنة في مسيرة حبيبه الصناعية منذ عقود ، أو المصنع الجديد في القسطل الذي افتتح لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع القدرة الانتاجية – تعملان ضمن فلسفة واحدة قوامها الجودة ، والابتكار ، واحترام الهوية الأردنية في كل ما تنتجه المجموعة .
وأوضح الحاج هشام أن هذه الزيارة الملكية جاءت في لحظة مهمة ، حيث يشهد قطاع الصناعات الغذائية الأردني نمواً ملحوظاً وفتحاً لأسواق جديدة ، مشيراً الى أن جلالته بدعمه المستمر يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على توسيع خطوط الانتاج ، وزيادة التشغيل ، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الاردني.
وأكد أن العاملين في مصانع حبيبه استقبلوا الزيارة بفرح وفخر كبيرين ، معتبرين أنها تحمل تقديراً لجهودهم اليومية ، وتدفعهم لبذل المزيد في خدمة المصنع والمستهلك والسوق الاردني.
وختم الحاج هشام تصريحه بالقول أن مجموعة حبيبه ستواصل التزامها برسالتها الوطنية ، وستظل وفيةً لنهج الجودة والاتقان ، ومساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني ، وصناعة اسم اردني مشرّف يمتد من عمان الى ختلف أسواق المنطقة والعالم .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

19:09

المحروق: خطة لزيادة عمل البنوك الأردنية في سوريا

19:04

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوبي لبنان وإنذارات متتالية بالإخلاء

16:41

آلاف الكلاب من مصر تحاصر المستوطنين الإسرائيليين على الحدود

16:33

العمل الإسلامي يدين قرار مجلس الأمن حول غزة وما يشكله من خدمة لأهداف الاحتلال

16:31

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 4048 قضية

16:28

القوات المسلحة الأردنية تنفذ مسابقة (الخنساء/2) للرماية لعدد من منتسباتها

16:20

فلسطيني للبيع .. صور استفزازية تكشف وحشية جنود الاحتلال بغزة

16:13

استمرار فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025 لليوم الثاني

15:44

البنك الأردني الكويتي يتبرع بجهاز أشعة فوق صوتية متطور للجمعية الاردنية للعون الطبي للفلسطينيين

15:32

شقيق نائب أردني مدلل .. تقاعد ثم اعيد بعقد

15:21

بضغوط إسرائيلية .. إلغاء لقاء ويتكوف والحية في إسطنبول

وفيات
وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة اللهالحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد ” في ذمة الله