نظام جديد يعدّل رسوم الطيران المدني وينظّم أنشطة الطائرات المسيّرة

وطنا اليوم:نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م، الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له، الأحد الماضي.

ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص، كما يأتي استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.

ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يوفر مصادر تمويل إضافية وضرورية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.

ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.

ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران الإقليمي، والطيران الخفيف والترفيهي، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركة الطيران في المملكة.

كما يعمل النِّظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي والترفيهي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران، كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحاً وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.

وفيما يأتي مسودة نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (106) لسنة 2018 المشار إليه فيما يأتي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ 1/9/2025.

المادة 2- تعدل المادة (4) من النظام على النحو الآتي:-

إلغاء نص المادة (4) وإعادة الترقيم.

المادة 3- تعدل المادة (5) من النظام على النحو الآتي:-

– تعديل مطلع المادة ليصبح: تحدد رسوم وبدلات استعمال المطارات في المملكة على النحو الآتي:

– بإضافة النص الآتي عند نهاية البند (2) من الفقرة (أ) منها:

كما يستوفى نهارا إذا تم إضاءة المدرج بناء على قرار برج المراقبة بسبب تدني مدى الرؤية أو بناء على طلب الطائرة.

تعديل مطلع الفقرة (هـ) منها ليصبح: هـ. استخدام مبنى المسافرين.

تعديل مطلع البند (1) من الفقرة (هـ) منها وذلك ليصبح: (يستوفى مشغل المطار بدل) وذلك بدل عبارة (يستوفى رسم).

تعديل مطلع البند (2) من الفقرة (هـ) منها ليصبح: (يحصل البدل) وذلك بدل عبارة (يحصل الرسم).

إضافة الفقرة (ز) الى آخر المادة (5) بالنص الآتي: ز- يستوفى ما نسبته (50%) من الرسوم المستحقة وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج)و (د) من هذه المادة باستثناء ما نص عليه البندان (4) و(5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) بخصوص الطائرات التي تقوم بالتشغيل إلى مطار الملك الحسين الدولي.

المادة4- تعدل المادة (10) بإضافة البند (27) الى الجدول الوارد في الفقرة (أ) منها بالنص الآتي:-

27 – إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها: 50

المادة5- تلغى المادة (11) والجدول الوارد فيها من النظام ويستعاض عنهما بالنص والجدول الآتيين:

تستوفى رسوم رقابة العمليات الجوية التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يأتي:-

رسوم المشغل الجوي:

الرقم / نوع الرسم / الرسم بالدينار

1 – تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي منتظم أو غير منتظم: 50000

2- تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل شحن جوي: 20000

3- تقديم طلب ودراسته للتعديل على شهادة مشغل جوي بإضافة نوع أو أنواع ضمن الطلب الوارد: 15000

4- تقديم طلب ودراسته لترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات أقل من (20) راكباً أو الهيلوكبتر: 20000

5- إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي منتظم (20) راكباً فأكثر أو تجديدها: 150000

6- إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي غير منتظم (20) راكباً فأكثر أو تجديدها: 100000

7- إصدار شهادة ترخيص ناقل جوي مشغل لطائرات أقل من (20) راكباً أو الهيلوكبتر أو تجديدها: 40000

8- إصدار شهادة ناقل شحن جوي أو تجديدها: 40000

9- تغيير موقع عمليات لشركة طيران أو معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي): 10000

10- الفحص الفني لاعتماد الخط الجوي: 1000

11- اعتماد مدرب وفاحص خط جوي: 250

12- اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تجارية): 250

13- اعتماد مدرب وفاحص (طيران تشبيهي طائرة تشبيهي): 250

14- اعتماد تخويل خاص/موافقة: 300

15- اعتماد الأدلة الإلكترونية (لمرة واحدة): 200

16- ترخيص جهاز تدريب إخلاء أطقم جوية في حالات الطوارئ أو تجديده: 2000

17- الموافقة على إضافة أدوات ملاحية أو خصائص التشغيل للطائرة ولكل نوع من الأنواع المطلوبة: 300

18- الموافقة على إضافة تدريب السلامة الأولية للمشغل الجوي: 2500

19- الموافقة على إضافة نقل المواد الخطرة على شهادة المشغل الجوي: 2500

20- اعتماد تعديل / إعادة اصدار بطاقة إجراءات السلامة للركاب: 200

21- اعتماد تعديل / إعادة إصدار لائحة التفتيش الأمني للطائرة: 200

22- إصدار تخويل مدرب أرضي أو تجديده: 250

23- الموافقة على استخدام جهاز طيران تشبيهي لغايات المشغل الجوي (ZFTT): 1000

24- الموافقة على تخويل التدريب والفحص على أجهزة الطيران التشبيهي التابعة لمراكز تدريب الطيران (OUTSOURCE): 1000

25- اعتماد تمديد المدة المحددة لأعطال أجهزة طائرة: 500

26- الموافقة على استئجار أو تأجير طائرة عن كل شهر أو جزء منه: (5%) من الرسوم المتحققة بمقتضى البند المتعلق بإصدار شهادة صلاحية الطائرات.

رسوم أكاديميات الطيران ومراكز تدريب الطيران التشبيهي:

الرقم / نوع الرسم / الرسم بالدينار

1- تقديم طلب ودراسته لترخيص معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي): 30000

2- إصدار شهادة معهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديدها: 10000

3- ترخيص التخصص الواحد لمعهد أو مدرسة طيران أو مركز تدريب طراز طائرات (تشبيهي) أو تجديد الترخيص: 8000

4- تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز فحص لغة إنجليزية للطيارين والمراقبين الجويين: 5000

5- إصدار شهادة مركز فحص لغة إنجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديدها: 3000

6- ترخيص التخصص الواحد لمركز فحص لغة إنجليزية للطيارين والمراقبين الجويين أو تجديده: 3000

7- تغيير موقع مركز فحص لغة إنجليزية للطيران والمراقبين الجويين: 1000

8- ترخيص جهاز طيران تشبيهي كامل (طائرة تجارية) أو تجديده: 6000

9- ترخيص جهاز طيران تشبيهي نوع (FTD/FNPT/BITD) (تدريب الطيران الآلي المبدئي، تدريب تشبيهي على إجراءات الطيران الملاحي طاقم واحد جهاز تدريب الطيران) أو تجديده: 3000

10- ترخيص جهاز طيران تشبيهي (FNPTII/MCC) أو تجديده: 4000

11- ترخيص مركز تدريب طراز طائرات تشبيهي خارج المملكة: 10000

12- تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب علوم طيران داخل المملكة: 6000

13- تقديم طلب ودراسته لترخيص مركز تدريب علوم طيران خارج المملكة: 10000

14- إصدار شهادة مركز تدريب علوم طيران أو تجديدها: 3000

15- ترخيص التخصص الواحد لمركز تدريب علوم طيران أو تجديده: 2000

16- تغيير موقع عمليات مركز تدريب علوم طيران: 3000

17- اعتماد تخويل خاص/موافقة بما يتعلق بمركز علوم الطيران: 300

18- إشراف مفتش عمليات لجلسة فحص طيران تشبيهي تجاري: 200 للأردني، 400 لغير الأردني.

19- إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران لطيار تجاري: 100 للأردني، 200 لغير الأردني.

20- إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران لطيار خاص: 100 للأردني، 200 لغير الأردني.

21- إشراف مفتش عمليات لرحلة تقييم طيران آلي: 100 للأردني، 200 لغير الأردني.

ج- رسوم وكلاء الشحن الجوي:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- ترخيص وكيل شحن جوي مع محددات أو تجديده: 1000

2- ترخيص وكيل شحن جوي مواد خطرة أو تجديده: 5000

3- الموافقة على تغيير اسم أو تعديل عنوان أو إضافة فرع وكيل شحن جوي: 250

د- رسوم مشغل طائرات بدون طيار:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- تقديم طلب ودراسته لترخيص مشغل أو مركز تدريب طائرات بدون طيار: 500

2- إصدار شهادة مشغل طائرات بدون طيار أو مركز تدريب أو تجديدها: 1000

3- ترخيص التخصص الواحد لتشغيل طائرات بدون طيار أو مراكز التدريب أو تجديدها: 300

4- تغيير موقع عمليات تشغيل طائرات بدون طيار: 300

5- اعتماد تخويل خاص/موافقة بما يتعلق بتشغيل الطائرات بدون طيار: 300

6- تسجيل بطاقة تعريفية طائرة بدون طيار للاستخدام الشخصي سنويا: 15

7- تسجيل بطاقة تعريفية طائرة بدون طيار لصالح مؤسسات تعليمية سنويا: 15

هـ- رسوم أندية الطيران الشراعي والنشاطات الجوية الترفيهية:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- تقديم طلب و دراسته لترخيص نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية: 5000

2- إصدار شهادة نادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص: 1000

3- ترخيص التخصص الواحد لنادي طيران شراعي أو العاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية أو تجديد الترخيص: 1000

4- تغيير أو إضافة موقع عمليات لنادي طيران شراعي أو ألعاب جوية طائرات أو نشاطات جوية ترفيهية: 1000

5- إصدار تخويل خاص/ موافقة لمدرب طيران شراعي أو العاب جوية أو نشاطات جوية ترفيهية: 300

و- رسوم اعتماد الأدلة:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- اعتماد إصدار دليل العمليات أو التدريب: 200

2- اعتماد تعديل دليل العمليات أو التدريب: 100

3- اعتماد إصدار دليل العمليات الجزء (د) وكافة ملاحقاته: 400

4- اعتماد تعديل دليل العمليات الجزء (د) لأي ملحق: 100

5- اعتماد إصدار دليل إدارة أنظمة الجودة أو السلامة الجوية: 200

6- اعتماد تعديل دليل إدارة أنظمة الجودة أو السلامة للمشغل الجوي: 100

7- اعتماد إصدار دليل المواد الخطرة أو العمليات الأرضية: 200

8- اعتماد تعديل دليل المواد الخطرة أو العمليات الأرضية: 100

9- اعتماد إصدار دليل الحد الأدنى للأجهزة: 400

10- اعتماد تعديل دليل الحد الأدنى للأجهزة: 100

المادة 6-تعديل المادة (12) من النظام كالآتي:

يشطب الجدول الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالجدول الآتي:

رسوم مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة): 12000

2- تقديم طلب ودراسته لترخيص مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات لطائرة وزنها أقل من 5700 كغم (طائرة صغيرة): 5000

3- التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها أكثر من 5700 كغم (طائرة كبيرة): 7000

4- التقييم الفني والتدقيق على الطلب والأدلة والكشف الحسي على مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات عند الإصدار أو التجديد لطائرة وزنها أقل من 5700 كغم (طائرة صغيرة): 2000

5- إصدار شهادة مؤسسة إدارة إدامة صلاحية الطائرات أو تجديدها: 5000

6- اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى أكثر من 5700 كغم لكل طراز (طائرة كبيرة) أو تجديده: 1500

7- اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 5700 كغم أو أقل ويزيد على 750 كغم لكل طراز (طائرة صغيرة) أو تجديده: 1000

8- اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة هليكوبتر لكل طراز أو تجديده: 1000

9- اعتماد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم أو أقل لكل طراز: 500

10- اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى يزيد على 5700 كغم: 1000

11- اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة يزيد وزنها على 750 كغم ولا يتجاوز 5700 كغم: 500

12- اعتماد عقد إدارة إدامة صلاحية طائرة وزنها الأقصى 750 كغم فأقل: 200

13- اعتماد وإصدار كامل لدليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات: 400

14- اعتماد تعديل دليل إجراءات إدارة إدامة صلاحية الطائرات: 100

15- اعتماد إصدار كامل لبرنامج الموثوقية للطائرات: 1000

16- اعتماد تعديل لبرنامج الموثوقية للطائرات: 200

17- اعتماد إصدار كامل لدليل برنامج صيانة الطائرة: 1000

18- اعتماد تعديل لدليل برنامج صيانة الطائرة: 200

19- اعتماد تمديد أو تغيير على برنامج صيانة الطائرة: 500

20- إصدار شهادة محطة صيانة طائرات حسب الجزء الفرعي (F) من الجزء (M) من تعليمات الطيران المدني أو تجديدها: 2000

إضافة البند (17) الى الجدول الوارد في الفقرة (ب) بالنص الآتي:

17- إضافة أي اختصاص على شهادة قبول محطة صيانة أجنبية: 1500

جـ – إضافة البند (10) إلى الجدول الوارد في الفقرة (جـ) بالنص الآتي:

10- إضافة أي اختصاص على شهادة قبول مركز تدريب صيانة أو محطة صيانة أجنبية (رقابة صلاحية الطائرات): 1500

المادة 7-يشطب نص المادة (13) من النظام والجدول الوارد فيها ويستعاض عنهما بالنص والجدول الآتيين:

المادة13- تستوفى رسوم رقابة المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يأتي:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- دراسة طلب ترخيص المطار: 10000

2- إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش والمتابعة الدورية: 22000

3- إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو أكثر أو تجديدها شاملا رسوم التفتيش والمتابعة الدورية: 44000

4- طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته: 2500

5- إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عمودية أو تجديدها: 5000

6- دراسة تأثير العوائق مع زيارة ميدانية: 400

7- دراسة تأثير العوائق من دون زيارة ميدانية: 300

8- دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد: 5000

9- دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم: 2400

10- طلب دراسة موقع مقترح لمطار أو شريط هبوط: 3200

11- دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني لأغراض النفع العام شاملاً أعمال الكشف والدراسات الملاحية الخاصة بالمطارات: 1800

12- دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات المناولة الأرضية: 7000

13- دراسة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: 700

14- زيارة ميدانية لتأثير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: 300

15- إعادة دراسة عائق ملاحي للأفراد: 200

16- إعادة دراسة عائق ملاحي للمشاريع: 400

17- التفتيش على الإنارة التحذيرية: 200

18- تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم: 250

19- دراسة مخططات مقترحة لإنشاء مدرج جديد أو إعادة تأهيل مدرج حالي: 3000

20- دراسة مخططات مقترحة لإنشاء ممر رئيسي واحد أو مساعد جديد أو إعادة تأهيله: 250

21- تقييم مدرج جديد أو مدرج تمت إعادة تأهيله لغايات اعتماده وإدراجه ضمن رخصة تشغيل المطار: 22000

22- تقييم ممر رئيسي أو ممر مساعد جديد أو ممر تمت إعادة تأهيله لغايات اعتماده: 500

23: دراسة واعتماد دليل ترخيص المطار عند إعادة إصداره: 2500

24- طلب تعديل شهادة ترخيص المطار و/أو ملحق من ملاحقها: 100

25- طلب نقل شهادة تشغيل مطار بمدرج واحد لمشغل جديد: 11000

26- طلب نقل شهادة تشغيل مطار بمدرجين أو أكثر لمشغل جديد: 22000

27- دراسة طلب ترخيص مؤقت لمطار بمدرج واحد: 11000

28- دراسة طلب ترخيص مؤقت لمطار بمدرجين أو أكثر: 22000

المادة 8- يشطب الجدول الوارد في المادة (14) من النظام ويستعاض عنه بالجدول التالي:

المادة 14- تستوفى رسوم أمن الطيران التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يأتي:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- طلب مراجعة واعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية: 2500

2- طلب مراجعة وإعادة اعتماد البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية: 500

3- طلب مراجعة البرنامج الأمني لشركات الطيران الوطنية وتعديله سنويا: 150

4- طلب مراجعة وقبول ملحق البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية: 1000

5- طلب مراجعة وإعادة قبول ملحق البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية: 500

6- طلب مراجعة ملحق البرنامج الأمني لشركات الطيران الأجنبية وتعديله سنويا: 150

7- طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار واعتماده: 5000

8- طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني للمطار: 2500

9- طلب مراجعة البرنامج الأمني للمطار وتعديله سنويا: 200

10- طلب مراجعة برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات واعتماده: 300

11- طلب إعادة اعتماد برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات: 150

12- طلب مراجعة برنامج رقابة جودة أمن الطيران للمطارات وتعديله سنويا: 100

13- طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات واعتماده: 500

14- طلب إعادة اعتماد برنامج التسهيلات للمطارات: 250

15- طلب مراجعة برنامج التسهيلات للمطارات وتعديله سنويا: 100

16- طلب اعتماد أي برنامج أمني خاص بالمستثمرين غير شركات الطيران: 400

17- طلب إعادة اعتماد البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران: 200

18- طلب مراجعة البرنامج الأمني الخاص بالمستثمرين غير شركات الطيران وتعديله سنويا: 100

19- طلب اعتماد برنامج تدريب أمن طيران: 400

20- طلب إعادة اعتماد برنامج تدريب أمن طيران: 200

21- طلب مراجعة برنامج تدريب أمن طيران وتعديله سنويا: 100

22- تقديم طلب وكيل نظامي للشحن والبريد الجوي: 1500

23- ترخيص وكيل نظامي البريد والشحن الجوي (الوكيل النظامي) أو تجديد الترخيص: 10000

24- طلب اعتماد برنامج أمن وكيل نظامي للشحن والبريد الجوي: 1000

25- طلب إعادة اعتماد برنامج أمن وكيل نظامي للشحن والبريد الجوي: 500

26- طلب مراجعة برنامج أمن وكيل نظامي للشحن والبريد الجوي وتعديله سنويا: 150

27- طلب اعتماد مادة تدريبية لأمن الطيران المدني: 150

28- طلب اعتماد برنامج أمن شركة تشغيل طائرات بدون طيار (مسيرات): 300

29- طلب إعادة اعتماد وتعديل برنامج أمن شركة تشغيل طائرات بدون طيار (مسيرات): 150

30- إصدار اعتماد امني لشركة تشغيل طائرات بدون طيار (مسيرات): 3000

31- طلب إعادة إصدار اعتماد أمني لشركة تشغيل طائرات بدون طيار (مسيرات) سنويا: 1000

المادة 9-تعدل المادة (15) من النظام لتصبح كما يأتي:

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

1- إصدار تصريح هبوط لرحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب: 25

2- إصدار تصريح لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي قبل (48) ساعة من موعد الرحلة المحدد في الطلب: 15

3- إصدار تصريح مستعجل لهبوط رحلة غير منتظمة في المطارات الأردنية (تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة أقل من (48) ساعة) باستثناء رحلات الإسعاف الجوي: 100

4- إصدار تصريح مستعجل لعبور رحلة غير منتظمة للمجال الجوي (تحدد صفة الاستعجال في حال تقديم الطلب قبل موعد الرحلة المحدد في الطلب بمدة أقل من (48) ساعة) باستثناء رحلات الإسعاف الجوي: 60

الرقم / نوع الرسوم / الرسم بالدينار

7- طلب خط جوي منتظم للشركات الوطنية: 500

8- إصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (30) شهرا أو أقل: 6500

9- إصدار رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (60) شهرا: 13000

10- تجديد رخصة خط جوي منتظم للشركات الوطنية لرخصة مدتها (60) شهرا: 10000

المادة 10- تعدل المادة (21) من النظام ويضاف اليها البندان (ج) و(د) كما يلي:

ج- تعفى مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من رسوم الخدمات المتعلقة باعتماد وإعادة اعتماد البرامج والمواد التدريبية الخاصة بأمن الطيران.

د- تعفى مرتبات مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من رسوم الامتحانات.

هـ- تعفى مرتبات مديرية أمن وحماية المطارات التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من رسوم إصدار إجازة ضابط أمن طيران أو تجديدها.