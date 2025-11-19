بنك القاهرة عمان
إدارة الترخيص تطرح اليوم نوعين من الأرقام المميزة للبيع المباشر

19 نوفمبر 2025
إدارة الترخيص تطرح اليوم نوعين من الأرقام المميزة للبيع المباشر

وطنا اليوم:تطرح إدارة ترخيص السواقين والمركبات، الأربعاء، مجموعة من الأرقام الأكثر تميزا والتي كان مقرر بيعها بالمزاد العلني للبيع المباشر من خلال البوابة الإلكترونية.
ومن المقرر أن يبدأ البيع في تمام الساعة الخامسة مساء من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وأوضحت بأن الأرقام ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من مختلف الترميزات، والتي كان مقرراً بيعها بالمزاد العلني بأسعار تبدأ من 25 ألف دينار.
وأشارت إلى أنه يسمح للشخص الواحد بشراء عدد غير محدود من الأرقام، كما يسمح للشخص الواحد بتقديم أكثر من طلب شراء بآن واحد.


