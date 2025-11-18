الرئيس مع المناصير .. اجتماع مهم لوضع النقاط على الحروف

وطنا اليوم:كشف رجل الأعمال م. زياد المناصير، أن أجواءً إيجابية طغت على لقائه اليوم الثلاثاء، الذي استمر لساعتين ونصف، مع رئيس الوزراء جعفر حسان، والذي جاء في وقت طرح فيه مشاكل عدة تواجه مشاريع مجموعة المناصير؛ إذ تم التركيز على حل المشاكل العالقة التي تُعطل الاستثمار، وأعطى تعليمات صارمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للجلوس معه، والاطلاع على ما لديه من أوراق توضح المعلومات كافة بشأن مشاريعه وأعماله، ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في عرقلة أعمالهم.

وحضر اللقاء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الذين وجه لهم الرئيس تعليمات بالاستماع إلى المناصير، بشأن مشاريعه القائمة، والمتوقفة ، والتي ما زالت تحت الإنشاء.

وطلب المناصير من رئيس الوزراء التسريع والتسهيل بمنح التراخيص، والموافقات للمشاريع؛ لأنها تقلل من البطالة، ولأن المستثمر دائمًا يكون في حالة استعجال لتنفيذ أعماله، مشيرًا في تصريح، إلى أن الرئيس وعد بالإسراع في ذلك، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكد المناصير أن رئيس الوزراء شدد على أن الاستثمار يسير في خطوات إيجابية تخدم مشاريع مجموعة المناصير، ومشاريع المستثمرين كافة.

وقال المناصير إن رئيس الوزراء أبدى تفهمًا كبيرًا وانفتاحًا واسعًا تجاه مشاريع وأعمال مجموعة المناصير ، وأصدر تعليمات واضحة بالعمل على إزالة أي عقبات تواجه مشاريعهم.

وشدد المناصير أن الرئيس حسان أعاد التأكيد خلال اللقاء، أن المؤسسات المعنية ستقف بالمرصاد لكل من يفكر بالتضييق على أي مستثمر، أو عرقلة أعماله، وأن جلالة الملك وولي عهده يوليان المستثمرين ورجال الأعمال أهمية بالغة، ويوجهان دومًا بمتابعة شؤونهم، والإسراع بحل مشكلاتهم.