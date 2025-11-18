إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، برئاسة سعادة السيد عدي نايف عبدالرسول السلامين، وعضوية الذوات المبينة أسماؤهم تالياً، استناداً لأحكام المادة (5) فقرة (أ) من قانون مؤسسة ولي العهد رقم (37) لسنة 2015:

سعادة السيد ثائر أحمد عبد الهادي النجداوي.

سعادة السيدة فادية فتحي منيب سمارة.

سعادة السيد عمر ميشيل يعقوب حمارنه.

سعادة السيد أحمد رافع محمد الهنداوي.

سعادة السيد زيد “محمد كامل” فهيم الفرخ.

سعادة الدكتور أشرف عادل محمود بني محمد.

سعادة السيد أسامة كرم أمين امسيح.

سعادة السيدة كارولين جمال سالم الفرج.

سعادة السيد فواز يوسف إبراهيم غانم.

سعادة السيد طارق مازن سميح دروزة.