ولي العهد يرعى إطلاق مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني

وطنا اليوم:رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، إطلاق مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني (C8) 2025 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وتحدث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، في كلمة ألقاها، عن أهمية المؤتمر والمعرض كمنصة تجمع العقول والخبرات من حول العالم لتشكيل مستقبل أكثر أمنا واستدامة في الفضاء الرقمي.

ولفت الصمادي إلى أن هذه الفعالية خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات الرائدة، تجسيدا للرؤية الوطنية الهادفة لترسيخ مكانة الأردن إقليميا في مجال الأمن السيبراني، الذي يمثل ركيزة أساسية للثقة في الاقتصاد الرقمي.

ويعقد المؤتمر والمعرض على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم من المركز الوطني للأمن السيبراني، والمركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، وشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس).

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في قطاع الأمن السيبراني، وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي لدفع عجلة الابتكار، وآليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، بمشاركة قادة في قطاع التكنولوجيا العالمي، وخبراء بالأمن السيبراني، ورواد الابتكار التكنولوجي، وصناع قرار.

واطلع سمو ولي العهد على مجريات مسابقة أرميثون الدولية في نسختها الثالثة، التي تعقد ضمن المؤتمر بهدف اختبار القدرات الدفاعية الرقمية المتقدمة ضمن بيئة تنافسية عالية المستوى، وتنمية المهارات العملية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، بمشاركة 37 فريقا من 28 دولة، ودولتين بصفة مراقب.

كما اطلع سموه على مجريات مسابقة القرصنة الأخلاقية، التي يشارك بها أكثر من 30 مختصا.

وجال سموه في معرض للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في تكنولوجيا الدفاع، الذي تشارك فيه شركات عالمية ومحلية رائدة في مجال الأمن السيبراني، وشركات ناشئة، وتعرض فيه مشاريع لطلبة بجامعات أردنية.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة في مواضيع كالحروب السيبرانية، وسيادة البيانات، وبنى الدفاع الذكية، وسبل إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات المعقدة التي يشهدها العالم الرقمي.

وتتضمن أعمال المؤتمر تمرين “سايبر دريل” الذي يهدف إلى اختبار جاهزية فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بينها عند وقوع هجمات إلكترونية حقيقية.

وحضر إطلاق المؤتمر سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية ورئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.