الملك يستقبل نائب وزير الدفاع في جمهورية سيراليون

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع في جمهورية سيراليون موانا ماساكوي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين الأردن وسيراليون، وآليات توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.