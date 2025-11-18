رئيس لجنة بلدية مادبا يوقع اتفاقية مع جمعية عناية الرفق بالحيوان

وطنا اليوم:وقعت بلدية مادبا الكبرى اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية عناية الرفق بالحيوان والبيئة لمكافحة الكلاب الضالة بالمدينة وتعتبر كأول بلدية تتخذ هذا الإجراء للحد من إنتشار الكلاب الضالة بين الأحياء ويبلغ تكلفة الكلب الواحد 12 دينار بدون طبيب بيطري على البلدية .

حيث تم توقيع الاتفاقية من رئيس بلدية مادبا المهندس هيثم جوينات ورئيس جمعية عناية الرفق بالحيوان والبيئة الدكتور احمد التميمي بدار البلدية بحضور مدراء الدوائر ووسائل الاعلام المحلية.

وقال رئيس بلدية مادبا المهندس هيثم جوينات أن سبب اتخاذنا هذا القرار بعد دراسات اجريت لمكافحة الكلاب الضالة في مدينة مادبا الفسيفسائية لحماية السياح والمواطنين وسكان المدينة لتوقيع الاتفاقية في البلدية .

واضاف أن هناك هبوط حاد بحالات العقر خلال العام الحالي وهذا دليل على وهي المواطنين كيفية التعامل مع تلك الحيوانات وجود البلدية ومديرية الصحة لمكافحة الكلاب الضالة بكافة الطرق المتاحة.

من جانبه قال رئيس جمعية عناية الرفق بالحيوان الدكتور احمد التميمي ان هناك معايير تحترم علينا برعايتها وتأهيل الكلاب الضالة من خلال فريق متخصص من خلال كوادر الجمعية والمختصين بالتعاون مع الزراعة والصحة والجهات المختصة .

واضاف التميمي أن قيام الجمعية لمكافحة الكلاب الضالة بوجود اكثر من سبب منها الهجرة بين المدن لهذه الحيوانات من خلال رعايتها وتدريبها والاهتمام بها من خلال الجمعية.

وبين التميمي انه بسبب غياب المتابعة والتعقيم والتطعيم لدى الى انتشارها بهذا الشكل الكبير وملزمين بتسوية اوضاعها من خلال وضع خطط محكمة وارسالها الى موقع الايواء المخصص لها من قبل فريق متخصص.

واشار التميمي انه بعد ضبط تلك الكلاب تخضع للتدريب والتطعيم والتعقيم من قبل اطباء بيطرين متخصصين ومن ثم ارسالها للتبني بعد اجتيازها مدة ثلاثة أشهر من العناية والرعاية الصحية المتكاملة لوقف انتشارها بين السكان.

واضاف التميمي اننا تسعة للحد من إنتشار الكلاب الضالة التي اصبحت تؤرق المواطنين أول بلدية تقوم بتوقيع الاتفاقية بلدية مادبا لحماية مواطنيها والتعاون المشترك بين الجمعية والبلديات بشكل عام ونعول على نجاح الاتفاقية ومن التوسع لمكافحة الكلاب الضالة بباقي المحافظات.