18 نوفمبر 2025
الجامعة الأردنية تتقدم في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2025

وطنا اليوم:سجلت الجامعة الأردنية تقدما ملحوظا في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2025 بعد إدراج 6 تخصصات ضمن أفضل التخصصات عالميا في زيادة بلغت 50 بالمئة عن عدد التخصصات المصنفة العام الماضي، حيث تصدرت الجامعة الأردنية الجامعات الأردنية من حيث عدد التخصصات المدرجة، ومن حيث عدد التخصصات التي جاءت بالمرتبة الأولى محليا.
وبحسب بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، جاءت أبرز نتائج الجامعة الأردنية بتخصصي التمريض وطب الأسنان ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وتخصصي الرياضيات وهندسة الاتصالات ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم فيما أدرجت ضمن تخصصي الصحة العامة والتعليم ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
كما حققت الجامعة المرتبة الأولى محليا في خمسة تخصصات من بين التخصصات الستة المصنفة، ما يعكس مستوى الأداء الأكاديمي والبحثي للتخصصات المختلفة واستمرار تقدم الجامعة في المؤشرات الدولية للتميز.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا لدور الجامعة الأردنية في تعزيز التنافسية الأكاديمية والبحثية وترسيخ حضورها في التصنيفات العالمية بوصفها المؤسسة التعليمية الأردنية الأكثر تمثيلا على مستوى تخصصات شنغهاي.


