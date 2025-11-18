سرقة مؤلمة لحاج مُسن أمام معصرة زيت في عمّان

وطنا اليوم:في مشهد مؤسف يعكس استغلال بعض ضعاف النفوس للثقة والبساطة، تعرّض حاج أردني مُسن في العاصمة عمّان لسرقة “تنكة زيت” خرج بها من إحدى المعاصر، في حادثة وثّقتها كاميرات المراقبة وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب رواية نجل الحاج الأردني ، فإن والده كان قد أنهى تعبئة الزيت من المعصرة، وأثناء صعوده إلى مركبته، واجه صعوبة في فتح الباب، فطلب المساعدة من شابين من الأحداث كانا متواجدين في المكان.

وفي لحظة غفلة، حاول أحدهما تشتيت انتباه الحاج عند الباب، بينما أقدم الآخر على حمل “تنكة الزيت” والهروب بها نحو مركبة كانت بانتظارهما بالقرب من المعصرة.

وأكد نجل الحاج في فيديو توضيحي أن الهدف من نشر القصة هو تنبيه كبار السن وروّاد المعاصر إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الوثوق بسهولة، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الأساليب الاحتيالية.

وتم تقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الحادثة لتعقّب الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.