طقس العرب: الأردن على موعد مع مرتفع جوي بدءا من الاثنين

وطنا اليوم:تتأثر المملكة خلال الأيام القادمة بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارا.

وفي مقابل ذلك، تهب رياح شرقية مما يزيد من الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

ويعني هذا التحول عودة الأجواء لطبيعتها الخريفية الهادئة قبل دخول الشتاء الفعلي.

ارتفاع متواصل في درجات الحرارة

تشير توقعات “طقس العرب” إلى تصاعد موجة الدفء على النحو التالي:

الإثنين

يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها المعتادة. يكون الطقس مائلا للبرودة صباحا ولطيفا مع ساعات الظهيرة والعصر.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة، قد تنشط أحيانا وتزيد من الإحساس بالبرودة صباحا، بينما يبقى الطقس باردا في ساعات الليل.

الثلاثاء والأربعاء

ترتفع درجات الحرارة المسجلة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة، إلا أن الإحساس بالحرارة سيكون أقل من ذلك.

يكون الطقس لطيفا إلى مائل للبرودة إجمالا. الرياح جنوبية شرقية، تنشط في بعض الفترات وتثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

الخميس والجمعة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بعدة درجات، ويكون الطقس معتدلا نهارا.

الرياح جنوبية شرقية، نشطة أحيانا وتثير الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية.

كما تقل البرودة الليلية بالمقارنة مع بداية الأسبوع.

ينبه خبراء الأرصاد إلى أن نشاط الرياح الجنوبية الشرقية يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

كما يجب على القاطنين في المناطق الصحراوية الحذر من خطر الغبار والأتربة المثارة خلال نهاية الأسبوع مع نشاط الرياح.