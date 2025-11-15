“السياحة والآثار” تستعرض أبرز إنجازات تشرين الأول: نمو في الحركة السياحية وتقدم في حماية التراث وتوسّع عالمي في الترويج

وطنا اليوم-عمّان – أعلنت وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة عن أبرز إنجازات قطاع السياحة والآثار خلال شهر تشرين الأول، والذي شهد نشاطًا لافتًا في السياحة الداخلية والوافدة، وتقدمًا ملحوظًا في مشاريع حماية التراث، إلى جانب توسّع كبير في جهود الترويج الخارجي للمملكة.

وأكدت الجهات الثلاث أن شهر تشرين الأول سجّل تنفيذ حملات رقابية وتوعوية موسّعة في المواقع السياحية، وتطوير مسارات وبرامج سياحية جديدة، وإطلاق مبادرات واتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التجربة السياحية للزوار.

وشهد الشهر أيضًا إنجازًا نوعيًا تمثّل في إدراج الأزرق الشمالي ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025 الصادرة عن منظمة السياحة العالمية (UN Tourism)، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للأردن على خريطة السياحة الثقافية والتراثية العالمية.

كما سجلت المملكة نموًا متصاعدًا في الحركة السياحية بدعم من استضافة فعاليات دولية متنوعة وتعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية، الأمر الذي ساهم في رفع أعداد الزوار وتوسيع شبكة الوصول إلى الوجهات الأردنية.

وأوضحت الوزارة والدائرة والهيئة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن إطار الجهود المشتركة للنهوض بالقطاع السياحي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من المواقع الأثرية والتراثية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل على تطوير البنى التحتية السياحية، وتوسيع برامج الترويج، وتفعيل الشراكات الدولية بهدف تعزيز تنافسية الأردن كمقصد سياحي إقليمي وعالمي.