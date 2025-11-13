إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين لإجراء الصيانة الدورية

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، عن إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من الثلاثاء الموافق 18 تشرين الثاني 2025 ولغاية الثلاثاء الموافق 2 كانون الأول؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة ضمن الخطة المعتمدة للمحافظة على كفاءة التشغيل وجاهزية المرافق لاستقبال الزوار، وانطلاقاً من حرص المجموعة على ضمان أعلى معايير السلامة العامة والجودة التشغيلية واستدامة الخدمات السياحية.

وأكد مدير منطقة عجلون التنموية، طارق المعايطة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن البرنامج الدوري للصيانة الوقائية الذي تنفذه المجموعة في مختلف مشاريعها السياحية، لضمان استمرارية الأداء المتميز وسلامة مستخدمي المرافق العامة، مشيراً إلى أن التشغيل سيُستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد.

وأضاف المعايطة أن المجموعة تعتمد في جميع عملياتها التشغيلية والصيانة أعلى المعايير والممارسات العالمية، وتولي السلامة العامة وراحة الزوار أولوية قصوى، بما يعزز مكانة تلفريك عجلون كأحد أبرز المقاصد السياحية في شمال المملكة، كما ويُعد من المشاريع السياحية المميزة التي ترفد الحركة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، وتُجسّد رؤية المجموعة في تطوير مقاصد سياحية مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والبنية التحتية الحديثة.