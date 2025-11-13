بنك القاهرة عمان
UWallet ترعى فعاليات معرض SMARTECH Jordan 2025 لتسليط الضوء على أحدث حلولها في التكنولوجيا المالية

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:تواصل uwallet ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات المالية الرقمية في الأردن، من خلال مشاركتها ورعايتها لفعاليات المعرض الإقليمي الثاني للتكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية SMARTECH Jordan 2025، الأكبر من نوعه في الأردن والذي أقيم في العاصمة عمّان خلال الفترة ما بين 12 و15 تشرين الثاني الجاري، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ، وبمشاركة واسعة من الشركات المحلية والإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام uwallet المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن والمنطقة، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة وفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، من خلال تسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها في مجالات المدفوعات الذكية والحلول المالية الرقمية التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي متكامل ومستدام.
وخلال مشاركتها في المعرض، عرضت uwallet مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن الأفراد والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، مما يسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الشمول المالي في الأردن. كما أتاحت المشاركة فرصة للتفاعل المباشر مع روّاد قطاع التكنولوجيا والمستثمرين والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمات المالية الذكية.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة uwallet، الدكتور علاء نشيوات، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث التقني البارز الذي جمع نخبة من الخبراء والمهتمين بالتكنولوجيا والابتكار في الأردن والمنطقة، مؤكداً على الدور المحوري لمعرض “SMARTECH Jordan 2025” كبوابة لاستكشاف آفاق المستقبل الرقمي.
وقال: “تعكس مشاركتنا ورعايتنا لـهذا الحدث التزامنا الراسخ بدعم التحول الرقمي وتوسيع منظومة التكنولوجيا المالية، من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتساهم في بناء مستقبل مالي أكثر شمولاً واستدامة.”
ويُعد SMARTECH Jordan 2025 منصة بارزة تجمع بين قادة الصناعة والمستثمرين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ،مما يتيح للمشاركين فرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية وبناء الشراكات وتبادل الخبرات.
وتأتي مشاركة ورعاية uwallet لهذا الحدث ضمن خطتها الاستراتيجية لتوسيع حضورها الإقليمي وتعزيز شراكتها في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يدعم رؤيتها في تمكين التحول نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام من خلال حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب التطورات العالمية.


