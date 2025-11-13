الأشغال تؤكد جاهزية التعامل مع الأحوال الجوية وغرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة

وطنا اليوم:تتأثر المملكة بحالة حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ بعد ظهر اليوم الخميس وتشتد الجمعة والسبت تصحبها أمطار رعدية في مناطق عدة وارتفاع مخاطر تشكل السيول وجريان الأودية بشكل مفاجئ في بعض المناطق الشمالية والوسطى وخاصة (مناطق البحر الميت).

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار لاسيما في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خصوصًا في غرب المملكة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

من جهتها دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة نهاية عطلة الأسبوع.

وحذرت المديرية من خطر الرياح المحملة بالغبار واحتمالية تشكل السيول في بعض المناطق، مؤكدة أهمية الابتعاد عن جوانب الأودية ومواقع تجمع المياه.

وشددت المديرية على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خوفا من الانزلاقات، خصوصا في بدايات تساقط الأمطار التي قد تؤدي إلى تشكل طبقة لزجة على الطرق.

ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة أو للإبلاغ عن أي حالة تستدعي المساعدة.

كما وجّه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، رؤساء لجان البلديات ومديري مديريات شؤون البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة، إلى رفع حالة الجاهزية والاستعداد إلى أعلى مستوى، وذلك في ضوء توقعات دائرة الأرصاد الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي والمنخفض الجوي اعتباراً من يوم الخميس وحتى السبت.

وقال المصري، إن حالة عدم الاستقرار سيصاحبها هطولات مطرية غزيرة، قد تؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات وانجرافات في عدد من المناطق، مشيراً إلى أن الحالة ستشمل مختلف مناطق المملكة، وأن مدة الهطول ستكون قصيرة لكن شدتها عالية ومتكررة خلال فترة تأثير الحالة الجوية.

ودعا، مدراء شؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة التنسيق المباشر مع رؤساء لجان البلديات لتفقد الأودية ومجاري السيول والعبارات الرئيسية والصندوقية والأنبوبية والفرعية، إضافة إلى مصارف مياه الأمطار، لضمان جاهزيتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة.

في المقابل أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

وأشارت الوزارة في بيان لها الخميس، إلى أن غرف العمليات في كافة مديريات الأشغال جاهزة لاستقبال بلاغات وملاحظات المواطنين على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن لديها 110 فرق ميدانية مدعومة بـ 135 آلية حكومية و 20 كاسحة ثلوج و190 آلية للقطاع الخاص تحت الطلب، للتعامل مع أية حالة تتطلب التدخل.