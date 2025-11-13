بنك القاهرة عمان
البدور: نعمل على خلق بيئة علاجية متكاملة تُعنى بالجسد والعقل معاً

42 ثانية ago
وطنا اليوم:رعى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس في منتدى الصحة الأردني بوزارة الصحة، حفل ختام مشروع الدعم النفسي الاجتماعي المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني(GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والذي نُفّذ بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة، حيث أقيم الحفل تحت عنوان “عشر سنوات من الرعاية والشراكة”.
وأكد وزير الصحة أن الدعم النفسي الاجتماعي يعد ركيزة أساسية في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الفرد السليم نفسياً هو الأكثر إنتاجاً، والأقدر على المشاركة الإيجابية في مجتمعه، وعلى صون علاقاته الإنسانية والاجتماعية.
وأوضح البدور أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بدمج خدمات الدعم النفسي الاجتماعي ضمن منظومة الرعاية الصحية الشاملة، لضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع دون تمييز، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيات وطنية وشراكات متعددة مع مؤسسات محلية ودولية، على تعزيز خدمات الصحة النفسية المجتمعية، وتوسيع برامج الوقاية والتدخل المبكر، وتأهيل الكوادر الصحية لتقديم خدمات تراعي الكرامة الإنسانية وتلبي الاحتياجات الفردية.
وأضاف أن الوزارة تركز على دمج مفاهيم الدعم النفسي والاجتماعي في المراكز الصحية والمستشفيات، بهدف خلق بيئة علاجية متكاملة تعنى بالجسد والعقل معا، بما ينسجم مع رؤية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة والصحة الشاملة لكل مواطن ومواطنة.
وأشار الوزير إلى أن جهوداً كبيرة بُذلت في الأردن لتعزيز خدمات الدعم النفسي الاجتماعي ضمن منظومة الرعاية الصحية، من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات الوطنية التي نُفذت خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أكد السيد يونس لوكس، ممثل السفارة الألمانية في الأردن: “بينما ننظر إلى المستقبل، تبقى شراكتنا الثنائية مع الأردن استراتيجية قائمة على القيم المشتركة والأهداف المتبادلة. وتؤكد ألمانيا التزامها الدائم بعلاقات الصداقة والتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً للدور الحيوي الذي تضطلع به المملكة في المنطقة وعلى الساحة الدولية.”
إن ختام هذا المشروع لا يمثل نهاية، بل بدايةً لمرحلة جديدة من التعاون والبناء المشترك، استمراراً لرحلةٍ من الرعاية والشراكة نحو مستقبلٍ أفضل للجميع.
ويمثل هذا المشروع ثمرة عشر سنوات من التعاون والعمل المشترك لتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في الأردن، وبناء قدرات الكوادر الصحية لتقديم رعاية أكثر شمولاً واستدامة.
وخلال مسيرة المشروع، استفاد أكثر من 2900 شخص من خدمات الصحة النفسية والاجتماعية المحسّنة، وتم تدريب أكثر من 800 فرد على مواضيع متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، كما نظّمت ثلاث جامعات عشر مساقات مجتمعية حول الدعم النفسي الاجتماعي، وأطلقت وزارة الصحة سياسة العناية بالموظفين والرعاية الذاتية (SCSC)، وأنشأت مركز العناية بالموظفين، ودرّبت 14 مدرباً أساسياً نفذوا أكثر من 230 نشاطاً في مختلف المرافق الصحية.
وجمع الحدث شركاء من وزارة الصحة، ومنظمات دولية ومحلية، وجامعات، وممثلين عن المجتمعات المحلية في الزرقاء والمفرق وعمان، للاحتفاء بالإنجازات المشتركة واستكشاف آفاق التعاون المستقبلية.


