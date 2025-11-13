بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدشّن موقعها الإلكتروني الجديد

21 ثانية ago
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدشّن موقعها الإلكتروني الجديد

وطنا اليوم:في إطار التطور المستمر والسعي الدائم لتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم، أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً موقعها الالكتروني الجديد، بحيث تم تصميم الموقع الجديد بواجهة حديثة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من الوصول الى المعلومات والخدمات بسرعة وسلاسة، مع تجربة متوافقة مع مختلف الأجهزة الذكية، بحيث اعيد هيكلة الموقع ليصبح منصة موحدة تجمع اهم الخدمات الالكترونية مثل تقديم الشكاوى والتراخيص والاستفسارات وبيانات الشركات بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين.
ويتيح الموقع الجديد وصولاً مباشراً الى التشريعات والتقارير والبيانات المفتوحة والقرارات الصادرة عن الهيئة في إطار من الشفافية والمساءلة امام الجمهور، إضافة الى تحديث كافة المحتويات والبيانات لتكون أكثر دقة وحداثة مع تنظيمها بطريقة تسهل البحث والوصول السريع الى المعلومات المطلوبة
ويوفر الموقع الجديد أدوات تفاعلية حديثة تتيح للمستخدمين التواصل المباشر مع الهيئة ومتابعة آخر الاخبار والاعلانات الرسمية أولا بأول إضافة الى دعم الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ويعكس التصميم الجديد الهوية الحديثة للهيئة ورؤيتها المستقبلية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو الابتكار.
ودعت الهيئة المواطنين والمؤسسات إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد عبر الرابط www.trc.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:31

استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد

10:24

الأوبئة تدعو للالتزام بالكمامات في الأماكن المزدحمة وتقليل الاختلاط

10:16

حين نخاف الفرح… وكأننا نعاقب أنفسنا

10:15

المياه : السدود جاهزة لاستقبال أول منخفض جوي

09:44

إدارة السير تحذر المواطنين خلال المنخفض الجوي

09:40

تحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمان–السلط مساء الخميس

09:38

ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

09:32

لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا

09:27

الصبيحي: الضمان آمِن مالياً وتعديلاته قادمة لا محالة

09:25

الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية حول مستقبل عمل النقابات المهنية

09:22

مبروك الترفيع للدكتور رائد والدكتور محمد الجراح

09:15

قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

وفيات
وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردنيوالدة معالي السفير منار الدباس في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 11-11-2025