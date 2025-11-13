هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدشّن موقعها الإلكتروني الجديد

وطنا اليوم:في إطار التطور المستمر والسعي الدائم لتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم، أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً موقعها الالكتروني الجديد، بحيث تم تصميم الموقع الجديد بواجهة حديثة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من الوصول الى المعلومات والخدمات بسرعة وسلاسة، مع تجربة متوافقة مع مختلف الأجهزة الذكية، بحيث اعيد هيكلة الموقع ليصبح منصة موحدة تجمع اهم الخدمات الالكترونية مثل تقديم الشكاوى والتراخيص والاستفسارات وبيانات الشركات بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين.

ويتيح الموقع الجديد وصولاً مباشراً الى التشريعات والتقارير والبيانات المفتوحة والقرارات الصادرة عن الهيئة في إطار من الشفافية والمساءلة امام الجمهور، إضافة الى تحديث كافة المحتويات والبيانات لتكون أكثر دقة وحداثة مع تنظيمها بطريقة تسهل البحث والوصول السريع الى المعلومات المطلوبة

ويوفر الموقع الجديد أدوات تفاعلية حديثة تتيح للمستخدمين التواصل المباشر مع الهيئة ومتابعة آخر الاخبار والاعلانات الرسمية أولا بأول إضافة الى دعم الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ويعكس التصميم الجديد الهوية الحديثة للهيئة ورؤيتها المستقبلية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو الابتكار.

ودعت الهيئة المواطنين والمؤسسات إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد عبر الرابط www.trc.jo