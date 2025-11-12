بنك القاهرة عمان
ديمقراطيون ينشرون رسائل منسوبة لإبستين تدين ترامب

12 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:كشف نواب ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، الأربعاء، عن رسائل إلكترونية منسوبة إلى رجل الأعمال الأمريكي الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، ألمح فيها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم بانتهاكاته الجنسية أكثر مما أقرّ به علنًا.
وبحسب المراسلات التي تعود إلى عام 2011، كتب إبستين في رسالة إلى صديقته السابقة جيلين ماكسويل، المسجونة حاليًا بتهمة التآمر للمشاركة في الاتجار بالجنس: “أريدك أن تدركي أن ذلك الكلب الذي لم ينبح هو ترامب”، مضيفًا أن ترامب “قضى ساعات في منزلي” مع شخص تم حجب اسمه من رسائل البريد الإلكتروني لكن الديمقراطيين في مجلس النواب وصفوها بأنها “ضحية”. وكتب إبستين أن ترامب “لم يتم ذكره ولو مرة واحدة”.. وأشار إبستين إلى أن ترامب “لم يُذكر ولو مرة واحدة” في سياق القضية.
وفي رسالة أخرى إلى الصحافي الأمريكي مايكل وولف، كتب إبستين أن ترامب “كان يعلم بشأن الفتيات عندما طلب من جيلين التوقف”، في إشارة إلى معرفته بممارسات إبستين غير القانونية.
وتضيف هذه الرسائل مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي جمعت ترامب بإبستين، وحول مدى معرفة الرئيس الأمريكي بما وصفه الادعاء بأنه شبكة واسعة لاستغلال الفتيات القاصرات.
من جهته، نفى ترامب مرارًا أي علم بجرائم إبستين المزعومة، مؤكدًا أنه قطع علاقته به قبل سنوات طويلة، بينما قال الديمقراطيون إن المراسلات الجديدة “تثير تساؤلات خطيرة بشأن معرفة ترامب بجرائم إبستين المروّعة”.
وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بترويج “رواية زائفة” وتشويه صورة ترامب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في بيان: “إن الديمقراطيين سرّبوا رسائل إلكترونية بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام الليبرالية لاختلاق رواية مضللة حول الرئيس ترامب”.


