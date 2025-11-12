بنك القاهرة عمان
ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

23 ثانية ago
ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

وطنا اليوم:طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، الأربعاء، من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد.
وسبق لترامب أن طلب أكثر من مرة من هرتسوغ العفو عن نتنياهو، ولكن الطلب جاء هذه المرة في رسالة رسمية.
وقال مكتب هرتسوغ في بيان: “تلقى الرئيس إسحاق هرتسوغ صباح اليوم رسالة موقعة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب”.
وأوضح أن ترامب يدعو هرتسوغ في الرسالة إلى “النظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
ومخاطبا هرتسوغ، قال ترامب في رسالته: “في الوقت الذي تتجاوز فيه إسرائيل العظيمة والشعب اليهودي الرائع الأوقات العصيبة التي مرت بها السنوات الثلاث الماضية، أدعوكم من إلى العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو”.
وبعد أن أعرب هرتسوغ عن “تقديره العميق للرئيس ترامب”، شدد على أنه “يجب على الراغبين في الحصول على العفو تقديم طلب وفقا للقواعد”، بحسب البيان دون إيضاحات.
وتزامن طلب ترامب الرسمي مع مثول نتنياهو الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.
وإلى جانب محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.


