البلبيسي : فيروس كورونا ما يزال موجوداً في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، إن فيروس كورونا ما يزال موجوداً في الأردن، لكنه يظهر بنسب منخفضة للغاية.

وأوضح البلبيسي في تصريح، استناداً إلى نتائج الفحوصات والدراسات العلمية، أن نسبة الإصابات الإيجابية بفيروس كورونا في عام 2025 بلغت نحو 2.7% من بين 4 آلاف عينة تم تحليلها حتى الآن، في حين سُجلت العام الماضي نسبة 3.25%، مقارنةً بما كانت عليه أثناء ذروة الجائحة حين وصلت إلى 35%.

وفيما يتعلق بالأمراض المنتشرة حالياً في المملكة، أشار البلبيسي إلى أن الأردن بدأ فعلياً بدخول فصل الشتاء، وهو ما يرافقه نشاط مختلف أنواع الفيروسات الموسمية، مبيناً أن الصورة ستتضح بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ودخول الموسم الشتوي بشكل أوسع