6 إصابات باستنشاق أغبرة في الصناعية الجنوبية بالعقبة

18 ثانية ago
6 إصابات باستنشاق أغبرة في الصناعية الجنوبية بالعقبة

وطنا اليوم:أكد محافظ العقبة أيمن العوايشة، أن الأجهزة المختصة في المحافظة تعاملت مساء أمس مع حادثة ناتجة عن تطاير أغبرة في المنطقة الصناعية الجنوبية، نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها المدينة، حيث تضم المنطقة عدداً كبيراً من المصانع والمنشآت الصناعية.
وأوضح العوايشة أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة المعنية تحركت فور الإبلاغ عن الحادثة، وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى الإسلامي بعد تعرضهم لاستنشاق الأغبرة المتطايرة، مشيراً إلى أن جميع الحالات تتلقى العلاج اللازم وتخضع للمتابعة الطبية.
من جانبه، قال مدير المستشفى الإسلامي في العقبة الدكتور محمود الجالودي، إن المستشفى استقبل ست حالات تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الغبار، وقد تم إدخالهم للمراقبة والعلاج، مؤكداً أن حالتهم العامة مستقرة وتحت المتابعة المستمرة من الكوادر الطبية المختصة.
وفي حديث للمصابين أوضح عدد منهم، أنهم كانوا أثناء تأدية عملهم عند منتصف الليل حين تفاجأوا بانبعاث أغبرة كثيفة ورائحة قوية في الأجواء، تسببت بتهيج في المجاري التنفسية وشعور بالاختناق، حيث جرى إسعافهم أولاً في مركز صحي الميناء، ومن ثم تحويلهم إلى المستشفى الإسلامي لاستكمال العلاج والمراقبة.
وأشاروا إلى أن سرعة استجابة الأجهزة المعنية أسهمت في السيطرة على الموقف وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم، مؤكدين أن الأجواء في المنطقة الصناعية عادت إلى طبيعتها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة


