جوباك : 5 ملايين دينار كلفة تحديث نظام كليك .. ولا فرض لرسوم على الخدمة

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قالت الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، جوباك، مها البهو، إن كلفة تحديث نظام خدمة “كليك”، التي ستبدأ ليل يوم الإثنين، تبلغ أكثر من 5 ملايين دينار.
وأوضحت ، أن وبسبب النمو الكبير في حجم الحركات ولمواجهة أي زيادة في عدد المستخدمين مستقبلا سيبدأ تحديث نظام “كليك” في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحا، وذلك لزيادة سرعة النظام ورفع كفاءة البنية التحتية والشبكية والأمنية.
وأضافت أن البنوك أرسلت لعملائها بشأن تحديث نظام “كليك” وتوقف خدماته لعدة ساعات، مؤكدة في الوقت ذاته أنه للتحديث والترقية وليس لفرض رسوم على الخدمة.


