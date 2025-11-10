بنك القاهرة عمان
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 571 موقوفا إداريا

10 نوفمبر 2025
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 571 موقوفا إداريا

وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحُكام الإداريين بالإفراج عن 571 موقوفاً إدارياً، وذلك اعتبارا من الاثنين.
ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.


