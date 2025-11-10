بنك القاهرة عمان
جامعة البترا تستضيف امتحان نقابة المحامين لأكثر من 500 متدرب

10 نوفمبر 2025
جامعة البترا تستضيف امتحان نقابة المحامين لأكثر من 500 متدرب

وطنا اليوم:استضافت جامعة البترا، وللمرة السادسة على التوالي، امتحان المحامين المتدربين الذي تعقده نقابة المحامين الأردنيين، بمشاركة أكثر من خمسمئة محامٍ متدرب.
هيأت الجامعة أكثر من أربعين قاعة امتحانية مجهزة بالكامل، إضافةً إلى مدرج خاص للجان المشرفة وأعضاء مجلس النقابة. وساهم أكثر من خمسين موظفًا إداريًا من كوادر الجامعة في أعمال المراقبة لضمان سير الامتحان بسلاسة.
تعكس هذه الاستضافة استمرارية التعاون بين جامعة البترا والنقابة، وتجسد نهج الجامعة في تفعيل دورها المجتمعي وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية.


