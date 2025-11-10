بنك القاهرة عمان
الملك يبحث الشراكة الاستراتيجية مع إمبراطور اليابان

10 نوفمبر 2025
الملك يبحث الشراكة الاستراتيجية مع إمبراطور اليابان

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، في القصر الإمبراطوري في طوكيو.
وأكد جلالتاهما متانة العلاقات الثنائية، الممتدة لأكثر من 70 عاما، وعمق الصداقة بين العائلة الهاشمية، والأسرة الإمبراطورية اليابانية.
وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، الشراكةالاستراتيجية بين الأردن واليابان وسبل توسيع التعاون، فضلا عن بحث مجمل المستجدات في الشرق الأوسط.


