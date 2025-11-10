الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي في طوكيو، اليوم الاثنين، التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري بين الأردن واليابان.

وتطرق اللقاء إلى جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الياباني بعمق العلاقات بين الأردن واليابان، مثمنا جهود المملكة في العمل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة.