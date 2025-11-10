خطف تيكتوكر وإعدامها علانية يثير الرعب في مالي

وطنا اليوم:خطف مسلحون يشتبه أنهم “إرهابيون” في شمال مالي شابة ناشطة على تطبيق “تيك توك” ثم أعدموها في إحدى الساحات العامة، وفقا لما ذكرته عائلتها ومسؤولون محليون.

وكانت مريم سيسيه تنشر مقاطع فيديو عن مدينة تونكا في منطقة تمبكتو (شمال) ولديها نحو 90 ألف متابع، لكن خاطفيها اتهموها بالتعاون مع الجيش.

وصدم نبأ مقتلها البلاد التي يحكمها مجلس عسكري يواجه تمردا إرهابيا اجتاح البلاد منذ عام 2012.

وقال شقيقها “اعتقل الإرهابيون شقيقتي الخميس”، مضيفا أنهم اتهموها “بإبلاغ الجيش المالي بتحركاتهم”.

وأضاف أنهم اقتادوها في اليوم التالي على دراجة نارية إلى تونكا، حيث أطلقوا عليها النار في ساحة الاستقلال، مردفا “كنت في الحشد”.

عملية همجية

وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس “اغتيلت مريم سيسيه في ساحة عامة في تونكا على يد إرهابيين اتهموها بتصويرهم لصالح الجيش المالي”.

ووصف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، العملية بأنها “همجية”.

وأكد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عملية الإعدام ووصفها بـ”العمل الخسيس”.

ويواجه المجلس العسكري صعوبات في احتواء تمرد إرهابي مستمر منذ عقد ونصف.

وفي الأسابيع الأخيرة، فرض مقاتلو جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” حصارا يهدف إلى منع تنقل شاحنات الوقود في مالي، ما أجبر الحكومة على إغلاق المؤسسات التعليمية وحال من دون انطلاق الحصاد في عدة مناطق.