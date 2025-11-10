ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 محليًا بمقدار 1.6 دينار

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 1.60 دينار للغرام الواحد عيار21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 83 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.6 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 95 و 73.5 و56.2 دينارا على الترتيب.