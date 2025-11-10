بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 محليًا بمقدار 1.6 دينار

10 نوفمبر 2025
ارتفاع أسعار الذهب عيار 21 محليًا بمقدار 1.6 دينار

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بواقع 1.60 دينار للغرام الواحد عيار21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 83 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 79.6 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 95 و 73.5 و56.2 دينارا على الترتيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025