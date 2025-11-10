سلطة إقليم البترا تنشئ سدا تجميعيا في وادي موسى

وطنا اليوم:أنشأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع منظمة ميرسي كور، ضمن مشروع طبيعة وبدعم من مؤسسة زيورخ والسفارة السويسرية في الأردن، أنشأت سدّا تجميعيا في منطقة وادي المقرّ – وادي موسى، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات الوميضية وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.

وأكدت فاطمة الهلالات، مفوضة التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، أنّ إنشاء هذا السد يُعدّ نموذجًا للشراكة الفعّالة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لدعم إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز منعة واستجابة المجتمعات لتأثيرات المناخ في المناطق الأكثر عرضة للكوارث، ولحماية التنوع الحيوي الموجود في الأودية وهو الأكثر تأثرا في أثناء الفيضانات.

كما أكد محمد الهباهبة، مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، أن إنشاء هذا السد يأتي ضمن جهود السلطة لحماية البنية التحتية الحيوية في وادي موسى والمناطق المحيطة من مخاطر الفيضانات المفاجئة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة تصريف المياه وتقليل الأضرار على الطرق والمرافق العامة والمواقع السياحية، بما يعزز من استدامة التنمية في الإقليم.

ومن جانبه ركّز علاء القيسي، ممثلًا عن السفارة السويسرية في الأردن، على أهمية مشاريع إدارة مياه الفيضانات في الأردن، وأهمية العمل المشترك مع الشركاء الوطنيين لتطوير حلول مستدامة تحمي المجتمعات والموارد الطبيعية على حد سواء.

ويأتي تنفيذ هذا السد التجميعي ضمن جهود مشروع طبيعة لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية في مواجهة آثار التغير المناخي، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، حيث سيسهم هذا السد التجميعي الجديد في تخفيف سرعة جريان المياه في أثناء الفيضانات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والحد من الأضرار التي قد تصل إلى المواقع السياحية والأثرية في البترا.

وأكدت كانديس برانشو، مديرة المشاريع في منظمة ميرسي كور، أهمية التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية في إدارة مشاريع المياه والتكيف مع التغير المناخي، موضحةً: “من خلال هذه المشاريع، نعمل مع شركائنا على تقديم حلول قائمة على الأدلة يقودها المجتمع المحلي، بما يحقق أثرًا طويل الأمد لصالح السكان والبيئة”.

يُذكر أن مشروع طبيعة الذي “رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية” يُنفّذ من قِبل منظمة ميرسي كور الأردن بدعم من مؤسسة زيورخ والسفارة السويسرية في الأردن، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي والفيضانات وموجات الحر من خلال حلول محلية ومستدامة.