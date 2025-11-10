بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

سلطة إقليم البترا تنشئ سدا تجميعيا في وادي موسى

10 نوفمبر 2025
سلطة إقليم البترا تنشئ سدا تجميعيا في وادي موسى

وطنا اليوم:أنشأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع منظمة ميرسي كور، ضمن مشروع طبيعة وبدعم من مؤسسة زيورخ والسفارة السويسرية في الأردن، أنشأت سدّا تجميعيا في منطقة وادي المقرّ – وادي موسى، بهدف الحد من مخاطر الفيضانات الوميضية وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.
وأكدت فاطمة الهلالات، مفوضة التنمية المستدامة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، أنّ إنشاء هذا السد يُعدّ نموذجًا للشراكة الفعّالة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لدعم إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز منعة واستجابة المجتمعات لتأثيرات المناخ في المناطق الأكثر عرضة للكوارث، ولحماية التنوع الحيوي الموجود في الأودية وهو الأكثر تأثرا في أثناء الفيضانات.
كما أكد محمد الهباهبة، مفوض البنية التحتية والاستثمار في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، أن إنشاء هذا السد يأتي ضمن جهود السلطة لحماية البنية التحتية الحيوية في وادي موسى والمناطق المحيطة من مخاطر الفيضانات المفاجئة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة تصريف المياه وتقليل الأضرار على الطرق والمرافق العامة والمواقع السياحية، بما يعزز من استدامة التنمية في الإقليم.
ومن جانبه ركّز علاء القيسي، ممثلًا عن السفارة السويسرية في الأردن، على أهمية مشاريع إدارة مياه الفيضانات في الأردن، وأهمية العمل المشترك مع الشركاء الوطنيين لتطوير حلول مستدامة تحمي المجتمعات والموارد الطبيعية على حد سواء.
ويأتي تنفيذ هذا السد التجميعي ضمن جهود مشروع طبيعة لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية في مواجهة آثار التغير المناخي، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، حيث سيسهم هذا السد التجميعي الجديد في تخفيف سرعة جريان المياه في أثناء الفيضانات، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والحد من الأضرار التي قد تصل إلى المواقع السياحية والأثرية في البترا.
وأكدت كانديس برانشو، مديرة المشاريع في منظمة ميرسي كور، أهمية التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية في إدارة مشاريع المياه والتكيف مع التغير المناخي، موضحةً: “من خلال هذه المشاريع، نعمل مع شركائنا على تقديم حلول قائمة على الأدلة يقودها المجتمع المحلي، بما يحقق أثرًا طويل الأمد لصالح السكان والبيئة”.
يُذكر أن مشروع طبيعة الذي “رفع منعة واستجابة المجتمعات للتغيرات المناخية” يُنفّذ من قِبل منظمة ميرسي كور الأردن بدعم من مؤسسة زيورخ والسفارة السويسرية في الأردن، ويهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي والفيضانات وموجات الحر من خلال حلول محلية ومستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025