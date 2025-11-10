الملك يبحث في طوكيو فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان

وطنا اليوم:اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، بممثلين عن شركات يابانية وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان.

وأكد جلالته أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التحول التقني والزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع الغذائي وصناعة المحيكات والصناعات التحويلية والتعدين والصناعات الكيماوية والطاقة، خاصة بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وبالحديث عن الميزات الاستثمارية للأردن، لفت جلالة الملك إلى أن المملكة تمثل وجهة مميزة للشركات اليابانية، من حيث موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها التجارية وقاعدتها الصناعية المتنامية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة في الصناعات التحويلية وإعادة التصدير، لا سيما في القطاع الخاص.

وبين جلالته أهمية تعزيز مشاركة الشركات اليابانية في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، لافتا إلى إمكانية أن يكون الأردن بوابة لوصول هذه الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد جلالة الملك أن الأردن يمضي قدما برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات وغرفة التجارة والصناعة اليابانية في الاجتماع، عن الحرص على فتح آفاق جديدة من التعاون مع الأردن، والاستفادة من موقعه المتميز في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك في الاجتماع رؤساء تنفيذيون وممثلون عن شركات يابانية رائدة تعمل في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والمعادن والكيماويات والذكاء الاصطناعي والمنسوجات والأغذية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة، والسفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي.