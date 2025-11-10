زين : 13 شركة تكنولوجية ناشئة من المنطقة تخوض تجربة التسريع العالمي في وادي السيليكون

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة زين عن اختيار 13 شركة تكنولوجية ناشئة من قبل لجان التحكيم عبر 6 من شركاتها في أسواق المنطقة لخوض المرحلة القادمة من برنامجها الرائد لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea، وهي مرحلة التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في وادي السيليكون – عاصمة ريادة الأعمال العالمية.

من الأردن، تأهّلت Alefredo Exams وهي منصة تعليمية توفر لطلاب المدارس والجامعات أداة تقييم تفاعلية مع توضيحات تسلط الضوء على نقاط ضعفهم وتوصي بمواد داعمة لتقويتها.

من الكويت، تأهّلت الشركات الناشئة التالية: “فرح” الوجهة الشاملة لتنظيم حفلات الزفاف، وLumenPro المنصّة التي تجمع أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في مكانٍ واحد، وPlaybook المنصّة الرقمية لاكتشاف وحجز حفلات الأطفال.

بالإضافة إلى Provis Management المتخصّصة في استقطاب وتوظيف الكفاءات في قطاع الطهي، و”تنمية” أوّل منصّة عربية تُمكّن صُنّاع المحتوى من تحقيق الدخل من أعمالهم، وtheQA أوّل منصّة أبحاث في الكويت تربط العلامات التجارية بمشاركين محلّيين موثوقين لجمع رؤى سريعة.

من الإمارات العربية المتحدة تأهّلت FortyGuard لحلول الذكاء الاصطناعي لقياس درجات الحرارة، ومن مملكة البحرين، تأهّلت “وجبة” المنصّة الرقمية لبيع الفائض من الطعام بأسعار مُخفّضة.

ومن المملكة العربية السعودية، تأهّلت WePay شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة للمدفوعات القائمة على الضمان المالي، ومن العراق، تأهّلت كل من “أندلسي” التي تُقدّم تقنيات تعليمية تُعزّز التعلّم عبر التطبيقات والفصول الدراسية الرقمية، و”جميلة” المنصّة الإلكترونية لربط المشترين والبائعين وتمكين التجارة الرقمية، و”سليم” المنصّة للابتكارات في الرعاية الصحية الرقمية.

تم الإعلان عن أسماء المُتأهّلين بعد أن أسدل الستار على فعالية Super Saturday التي أقيمت في كل من الأسواق الست، حيث قام خلالها المبادرون من كل دولة بتوظيف الخبرات والمهارات التي اكتسبوها في المرحلة الأولى وهي مرحلة المعسكر التدريبي، وذلك لتقديم التصور النهائي لشركاتهم وعرض خطط الأعمال على لجنة التحكيم، التي قامت بدورها باختيار المشاركين النهائيين وفق عددٍ من المعايير الأكاديمية.

في الأردن، ضمّت لجنة التحكيم نخبة من المختصين في مجال ريادة الأعمال في الأردن، وهم تامر الصلاح – المدير العام لشركة Endeavor Jordan، وتامبي جالوقة – المؤسس والشريك العام لشركة Maza Ventures، وسعد الجاسر – مدير الاستثمارات الرقمية في Zain Ventures، وأحمد إبراهيم – رئيس قسم ريادة الأعمال في شركة زين الأردن.

وسيخوض المشاركون النهائيون برنامج التسريع العالمي في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في وادي السيليكون التي تعتبر عاصمة ريادة الأعمال العالمية، ويأتي بالتعاون مع Vibranium VC، وهو صندوق استثماري مُتخصص في استثمارات الشركات الناشئة ومقره وادي السيليكون.

سيُقدّم البرنامج فرصة ذهبية للمبادرين للتعرف على ديناميكيات إدارة الأعمال عن قرب في قلب وادي السيليكون، وذلك عبر المشاركة في ورش عمل، والتواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة، وزيارة كبرى مسرعات الأعمال والشركات التكنولوجية، وعرض الأفكار والمشاريع على الصناديق الاستثمارية، وبناء العلاقات، وفهم منظومة ريادة الأعمال العالمية.

واختُتمت مؤخّراً المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المعسكرات التدريبية المُكثّفة التي جمعت نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في أسواق زين، وذلك ضمن النسخة الجديدة من البرنامج التي انطلقت في عدد من الدول الخليجية والعربية، شملت الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، حاملةً معها رؤية طموحة وغاية لتمكين المبادرين من تطوير مشاريعهم وبناء نماذج أعمال أكثر تأثيراً واستدامة.

وشهدت الأسابيع الأولى من البرنامج سلسلة من التدريبات المُكثّفة، ركّزت على محاور استراتيجية تشمل التسويق، التمويل، إدارة العمليات، والتحوّل الرقمي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتأهيلها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية بثقةٍ وكفاءة.

وتضمّنت فعاليات المعسكر التدريبي جلسات استشارية فردية سريعة بين المشاركين وعدد من الموجّهين والمرشدين المتخصصين، وذلك لتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات الأعمال التي أسهمت في تسريع شركاتهم نحو تحقيق النمو المستدام والتوسع في السوق.

هذا العام، انطلقت أعمال البرنامج بدعم قوي من Zain Ventures – الذراع الاستثماري لمجموعة زين في التكنولوجيات الناشئة، وZainTECH – ذراعها الإقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم وللمرة الأولى في تاريخ البرنامج المُمتد لأكثر من 15 عاماً فتح الباب أمام المُتقدّمين من الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، لتوفّر فرصاً غير مسبوقة في الحصول على التوجيه، التمويل، والتجارب العالمية.

وتستهدف Zain Ventures استكشاف الفرص الواعدة في الشركات الناشئة المشاركة والاستثمار فيها، كما يعمل فريق ZainTECH جنباً إلى جنب مع فريق ZGI لتقديم الدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة المُختارة التي ستشارك في رحلة وادي السيليكون، عبر تقديم حلول وتقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، التحليلات، الروبوتات، وغيرها من التقنيات المتطورة التي تُعزز نمو الأعمال.

الجدير بالذكر أن هذا التوسّع يُمثّل نقلة نوعية لبرنامج ZGI منذ انطلاقته الأولى، حيث كانت جميع النسخ السابقة حصرية في السوق الكويتية، وتأتي هذه الانطلاقة الإقليمية لتعزز التزام زين بدعم الابتكارات التكنولوجية وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

تعرّف على المُتأهّلين

Farah

أسّسها عبدالوهاب وخالد الطبطبائي من الكويت، وهي الوجهة الشاملة لتنظيم حفلات الزفاف، حيث يمكن للعروسين حجز كل احتياجات الزفاف مباشرة من مزوّدين معتمدين في مكانٍ واحد.

LumenPro

أسّسها حسين الصفّار من الكويت، وهي منصّة تجمع أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في مكانٍ واحد، لتُقدّم مركزاً للإبداع تتحول فيه الأفكار إلى صور خلال ثوانٍ، ومُصمّمة بسلاسة للمبدعين والشركات وأصحاب الرؤى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها.

Playbook

أسّستها حنان الكليب وبسمة الحميضي من الكويت، وهي منصّة رقمية تُسهّل على أولياء الأمور اكتشاف وحجز حفلات الأطفال، وتساعد المورّدين على إدارة أعمالهم وتبسيط عملياتهم بكفاءة.

Provis Management Consulting

أسّسها ناصر الهلالي وفاطمة بوعركي من الكويت، وهي شركة موارد بشرية تساعد الشركات المحلية والشركات الناشئة على بناء فرق قوية وفعالة، وتدير منصة Searly المتخصّصة في استقطاب وتوظيف الكفاءات في قطاع الطهي والمطابخ حول دول مجلس التعاون الخليجي.

Tenmeya

أسّسها عيد المجيبل من الكويت، وهي أوّل منصّة عربية تُمكّن صُنّاع المحتوى من تحقيق الدخل من أعمالهم من خلال رفع المحتوى الرقمي وبيعه وتوصيل المنتجات في مكانٍ واحد، من دون أي تعقيد تقني.

theQA

أسّسها أحمد الإبراهيم من الكويت، وهي أوّل منصّة أبحاث في الكويت تربط العلامات التجارية بمشاركين محلّيين موثوقين لجمع رؤى سريعة وعالية الجودة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أذكى مدعومة بالبيانات.

Alefredo Exams

أسسها احمد فريد السيف وهي عبارة عن منصة تعليمية توفر لطلاب المدارس والجامعات أداة تقييم تفاعلية مع توضيحات تسلط الضوء على نقاط ضعفهم وتوصي بمواد داعمة لتقويتها.

FortyGuard

أسّسها جاي صادق من الإمارات العربية المتحدة، وهي تُقدّم ذكاءً اصطناعياً لدرجات الحرارة بدقة تصل إلى 2 متر، وأكثر دقّةً بمقدار 115 مرة مقارنةً بالنماذج التقليدية، وهي تخدم مُختلف التطبيقات في القطاع اللوجستي والعقار والطاقة والمدن الذكية، مع جاهزية للتوسّع عالمياً كبوابة لذكاء درجات الحرارة.

Wajba

أسّسها غسان أصفهاني من البحرين، وهي منصّة رقمية تُساعد شركات الأغذية والمشروبات على بيع الفائض من الطعام بأسعار مُخفّضة، ما يحدّ الهدر ويجعل الوجبات في متناول المستهلكين، ويساعد الأعمال على استرداد إيرادات مفقودة ويسهم في الاستدامة البيئية.

WePay

أسّستها مها الرسيس من المملكة العربية السعودية، وهي شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة تعيد تعريف أمان المعاملات عبر منصة مدفوعات قائمة على الضمان المالي، لتوفير حلول دفع آمنة وشفافة للمشترين والبائعين من الأفراد والشركات.

Andalusi

أسّسها حُسام عامر من العراق، وهي تُقدّم تقنيات تعليمية تُعزّز التعلّم عبر التطبيقات والفصول الدراسية الرقمية والأدوات الإبداعية والمحاكاة التدريبية.

Jaamila

أسّسها خالد السعدي من العراق، وهي منصّة إلكترونية تربط المشترين والبائعين لتمكين التجارة الرقمية وإدارة المخزون وتبسيط سلاسل الإمداد.

Saleem

أسّسها طه عيّاد من العراق، وهي منصّة للابتكارات في الرعاية الصحية الرقمية مثل التطبيب عن بُعد وتطبيقات الرعاية المنزلية والأجهزة الطبية وحلول أخرى تُعزّز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وتحسّن تقديمها.