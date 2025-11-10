بنك القاهرة عمان
الملك يبدأ من طوكيو جولة عمل آسيوية

10 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:بدأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، المحطة الأولى في جولة العمل الآسيوية من طوكيو، وتشمل بالإضافة إلى اليابان، فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان.
وتهدف الجولة الملكية إلى توطيد التعاون بين الأردن وهذه الدول، وتعزيز الشراكات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وفي طوكيو، يلتقي جلالته، بجلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ووزراء ومسؤولين يابانيين.
ويجتمع جلالة الملك بممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، وشركات يابانية.
ومن المقرر أن يوقّع الأردن مع اليابان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

* جولة عمل آسيوية

وفي عاصمة فيتنام هانوي، يجري جلالته مباحثات مع الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ، ورئيس الوزراء فام مينه تشينه، وعدد من كبار المسؤولين.
ويحضر جلالة الملك جانبا من منتدى الأعمال الأردني الفيتنامي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين، وجلسة حوارية لبحث تأسيس شراكة في قطاع الألبسة.
ويجري جلالته في سنغافورة، لقاءات مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام، ورئيس الوزراء لورانس وونغ.
وفي جاكرتا، يعقد جلالة الملك مباحثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ويلتقي مع ممثلين عن صندوق الثروة السيادي الإندونيسي.
ويختتم جلالته جولته في باكستان، بعد أن يلتقي مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف.
ومن المقرر أن يوقّع الأردن مع إندونيسيا وباكستان، على هامش لقاءات جلالة الملك ضمن الجولة، اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة.


