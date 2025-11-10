حين يحاول الأب التعرف على ابنائه

م مدحت الخطيب

في مشهدٍ لا يُنسى من مقابلةٍ بثّتها قناة الجزيرة قبل أيام، تحدث فيها أسيرٌ فلسطيني محرَّر، خرج إلى الحرية بعد أربعةٍ وعشرين عامًا من الأسر في سجون الإحتلال الصهيوني، كان صوته مبحوحًا من ثقل السنوات، ونظرته حائرة بين الحاضر والماضي، قبل أن يقول جملةً تختصر كل المأساة:

“أحاول التعرّف على أبنائي”

يا لها من كلماتٍ تقطر وجعًا، وتفضح حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الإنسان الفلسطيني!

فأن يحاول أبٌ التعرّف على أبنائه يعني أنّ الزمن سُرق منه، وأنّ العمر اختُطف خلف القضبان، وأنّ سنوات القيد لم تكتفِ بحرمانه من الحرية، بل من أبسط حقٍّ إنساني له: أن يرى أبناءه يكبرون أمام عينيه

في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا يُسجن الجسد فقط، بل يُعتقل الحلم، ويُحاصر الأمل، وتُغتال ملامح الطفولة في قلوب الآباء والأمهات قبل الأبناء

في سجون الاحتلال يُحاكم الأسير مرتين

مرةً يوم يختطفونه من بيته بتهمة الدفاع عن كرامة وطنه وترابه،

ومرةً حين يخرج ((هذا أن خرج)) ليجد العالم قد تغيّر، ووجوه الأحبة قد غابت أو شاخت، وأبناءه الذين كانوا أطفالًا أصبحوا رجالًا لا يعرفهم ولا يعرفونه

وراء كل أسيرٍ فلسطيني قصة من العذاب والحرمان، لا تسعها نشرات الأخبار ولا تقارير المنظمات الحقوقية

فهناك من ودّع أمه في أول يوم للاعتقال، ولم يتمكن من وداعها حين رحلت وهي صابرة حزينة

وهناك من تزوّج داخل السجن عبر “نطفة مهرّبة”، ليولد له طفل لم يعرف وجه أبيه إلا من صورةٍ قديمة تتناقلها الجدران

وهناك من خرج بعد عقودٍ ليكتشف أن بيته أصبح ذكرى، ورفاقه ما بين شهيدٍ أو منفي

رغم كل هذا الألم، يخرج الأسير الفلسطيني مرفوع الرأس، ثابت الخطى، كأنه يقول للعالم لم نُكسر

فالحرية، بالنسبة لنا، ليست غياب القضبان فحسب، بل بقاء الفكرة حيّة، والإيمان بأنّ الوطن يستحق التضحية.

إنّ قضية الأسرى ليست ملفًا تفاوضيًّا، ولا بندًا عابرًا في سجلات الدول ، بل هي قلب القضية الفلسطينية، ومرآة ظلمٍ ممتدّ منذ عقود

فحين يُحرم الأب من أبنائه، وتُغتال طفولة الأطفال خلف أسوار السجن، فإننا لا نتحدث عن عقوبة، بل عن جريمة بحقّ الإنسانية جمعاء.

ختامًا…

سيبقى الأسرى عنوان الكرامة الفلسطينية، وجدار الصمود الذي لم ينكسر

سيبقى وجعهم شاهدًا على أن الحرية لا تُمنَح بل تُنتزع، وأنّ من قاوم القيد لا يمكن أن يركع

وستظل فلسطين مدينةً تدين بالعرفان لكل من حمل جمرتها في قلبه، وصبر على ألمها في زنزانته، مؤمنًا بأنّ فجر الحرية قادم لا محالة… مهما طال ليل السجّان