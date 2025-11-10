الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي

وطنا اليوم:صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 60 صوتا لتمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الرامي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة سي إن إن، فقد صوت 8 ديمقراطيين على الأقل إلى جانب الجمهوريين في المجلس لتمويل الحكومة حتى 30 من يناير/كانون الثاني المقبل، في حين تعهد الجمهوريون بطرح ملف تمويل قانون الرعاية الصحية للتصويت عليه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قال إن من المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس على المضي قدما في مشروع قانون أقره مجلس النواب سيتم تعديله للجمع بين إجراء التمويل القصير الأجل الذي سيمول الحكومة حتى يناير/كانون الثاني القادم، مع حزمة من 3 مشاريع قوانين مخصصات لعام كامل.

ولا يزال يتعين على مجلس النواب إقرار الحزمة المعدلة وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

وقاوم الديمقراطيون في وقت سابق الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أن تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ في وقت أكد فيه ترامب، الأحد، التزامه بخططه الرامية إلى إلغاء دعم الرعاية الصحية ضمن برنامج “أوباما كير”، وهو البند الذي يصرّ الديمقراطيون على الإبقاء عليه كشرط لإنهاء إغلاق الحكومة المستمر منذ 40 يوما.

وبحلول أمس الأحد يصل الإغلاق الحكومي إلى يومه الـ40، الذي أدى إلى تهميش موظفي الحكومة الفدرالية، وأثّر على المساعدات الغذائية والمتنزهات العامة والسفر، في حين هدد نقص الموظفين في مراقبة الحركة الجوية بعرقلة السفر خلال موسم عطلة عيد الشكر المزدحم أواخر هذا الشهر.

وفي السياق ذاته، حذرت السلطات الأميركية من أن وتيرة السفر الجوي في الولايات المتحدة قد تتباطأ قريبا بشكل كبير، مع إلغاء آلاف الرحلات أو تأخيرها ومواجهة مسافرين فوضى عارمة بسبب الإغلاق الحكومي.

وكانت إدارة ترامب أمرت شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في 40 مطارا لتخفيف الضغط عن المراقبين الجويين الذين يعملون من دون أجر بسبب الشلل الفدرالي.

وبحلول مساء الأحد، تجاوز عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة 2300 رحلة، مع أكثر من 8 آلاف حالة متأخرة، وفقا لبيانات منصة تتبع الرحلات “فلايت آوير”.

وأدى الإغلاق الحكومي -الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.

وقال وزير النقل شون دافي -في تصريح لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأحد- إنه مع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تبدأ في غضون أسبوعين ستتباطأ وتيرة السفر الجوي على نحو كبير، في حين يريد الجميع السفر لرؤية عائلاتهم