الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة ويبدأ مناورات عسكرية في الضفة والأغوار

وطنا اليوم:في اليوم الـ31 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية اعتداءاتها على سكان الضفة الغربية المحتلة، واختراق اتفاق وقف إطلاق النار بمناطق عدة من القطاع.

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال يقوم بتنفيذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس (جنوب القطاع).

وأعلن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال تسلّم من الصليب الأحمر جثة أسير في غزة، بعد ساعات من إعلان كتائب القسام أنها ستسلم اليوم جثة الضابط هدار غولدن التي عثر عليها، ظهر أمس، في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ مع صباح اليوم مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن لمدة 3 أيام.

وأضاف -في بيان مقتضب- أن المناورات ستشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات.

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة، في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.

وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قبل أيام عن قرار البدء في تقليل عدد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة على ذلك.