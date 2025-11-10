بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة ويبدأ مناورات عسكرية في الضفة والأغوار

10 نوفمبر 2025
الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة ويبدأ مناورات عسكرية في الضفة والأغوار

وطنا اليوم:في اليوم الـ31 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية اعتداءاتها على سكان الضفة الغربية المحتلة، واختراق اتفاق وقف إطلاق النار بمناطق عدة من القطاع.
وقالت مصادر محلية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال يقوم بتنفيذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس (جنوب القطاع).
وأعلن ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال تسلّم من الصليب الأحمر جثة أسير في غزة، بعد ساعات من إعلان كتائب القسام أنها ستسلم اليوم جثة الضابط هدار غولدن التي عثر عليها، ظهر أمس، في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.
من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ مع صباح اليوم مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن لمدة 3 أيام.
وأضاف -في بيان مقتضب- أن المناورات ستشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات.
ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة، في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.
وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قبل أيام عن قرار البدء في تقليل عدد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة على ذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:25

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025