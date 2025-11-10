بنك القاهرة عمان
الاثنين: الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5-6 درجات

10 نوفمبر 2025
الاثنين: الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5-6 درجات

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 5-6 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الظهر الى شمالية غربية.
وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ليصبح الطقس الأربعاء والخميس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 30 – 12، وفي مناطق السهول 29 – 14، وفي الأغوار الشمالية 35 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 19، وفي البحر الميت 35 – 19، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية


