غرفة تجارة عمّان تطلق خدمة “الورقة التحليلية للاستيراد والتصدير”

وطنا اليوم:أعلنت غرفة تجارة عمّان عن إطلاق خدمة نوعية جديدة بعنوان “الورقة التحليلية للاستيراد والتصدير”، والتي تهدف إلى تمكين أعضاء الهيئة العامة للغرفة من الحصول على أوراق تحليلية متخصصة ومُصممة حسب طلب التاجر، وذلك لدعم قراراتهم الاستراتيجية في مجالي الاستيراد والتصدير بالاعتماد على بيانات دقيقة وتحليلات كمية موثوقة.

وحسب بيان للغرفة اليوم فان هذه الخدمة تأتي انسجاماً مع جهود غرفة تجارة عمّان المستمرة في تطوير خدماتها النوعية وتزويد أعضائها بالأدوات الحديثة في مجال الذكاء السوقي (Market Intelligence)، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاعي التجارة والخدمات ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق.”

وأضاف البيان ان “الورقة التحليلية الجديدة توفر على التاجر الوقت والجهد في البحث عن المعلومة، إذ إنها تعتمد على أدوات تحليل التجارة الدولية المعتمدة عالمياً، وتُصمّم بشكل مخصص لكل تاجر حسب احتياجاته سواء كان مُستورداً أو مُصدّراً”.

وتتيح الخدمة الجديدة للتجار الحصول على ورقة تحليلية مُعَدّة خصيصاً وفق احتياجاتهم، الاستفادة من بيانات دقيقة حول الأسواق، الفرص، والتحديات، تعزيز القدرة التنافسية في مجالي الاستيراد والتصدير.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام غرفة تجارة عمّان بمواكبة التطورات العالمية في توفير المعلومات الاقتصادية والتجارية، مُشيراً إلى أن الغرفة ستواصل تطوير خدماتها بما ينعكس إيجاباً على أعضائها التجار ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وللاستفادة من الخدمة، يمكن لأعضاء الغرفة الدخول إلى الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة عمّان وتقديم طلب إعداد الورقة التحليلية الخاصة بهم.