شراكة استراتيجية بين أمنية إحدى شركات Beyon وCEQUENS لإطلاق منصة اتصالات رقمية متكاملة لقطاع الأعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:في إطار استراتيجيتها الجديدة وخطة تجديد هويتها، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، الرائدة في قطاع الاتصالات الأردني، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة CEQUENS، المزود العالمي لحلول قنوات الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس 2025 في دبي.

وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع خدمات أمنية الرقمية الموجهة لقطاعي الشركات والمؤسسات الحكومية في الأردن والمنطقة، من خلال توفير حلول مبتكرة في مجالات الرسائل النصية للمؤسسات وقنوات الاتصال التفاعلية.

وبموجب هذه الشراكة، أطلقت أمنية بالتعاون مع CEQUENS منصة متطورة من الجيل المتطوّر لخدمات التواصل (CPaaS) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي صُممت لتوفر لمختلف المؤسسات خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية والموجهة، وتكاملاً مع واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال، وفيسبوك والانستغرام، وإمكانية إطلاق حملات عبر البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية، بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات (APIs) لتفاعل سلس مع العملاء، ولوحات تحكم متطورة للتحليلات والتقارير.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال، اياد جبر: “تجسد شراكتنا مع CEQUENS رسالتنا الأساسية المتمثلة في جلب حلول منصة اتصالات رقمية عالمية المستوى إلى الأردن. ومن خلال هذه المنصة، ستمكّن من منح المؤسسات القدرة على التفاعل بسرعة أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر حلول اتصالات سلسة وموثوقة وقابلة للتطوير “.

وشدد جبر على أهمية وقيمة هذه المنصة في مساعدة القطاع البنكي والمصرفي من خلال الربط مع أنظمتها في ارسال الرسائل النصية القصيرة بهدف اشعار عملاء المؤسسة المصرفية بالحركات المالية التي تحدث على حسابهم، وحماية حساباتهم من السرقة مثل رسائل المصادقة المتعددة (MFA)، بالإضافة إلى توفير قنوات تواصل رقمية لخدمة العملاء مثل روبوت الدردشة (Chatbot) والبريد الإلكتروني. ومن جانب أخر، فإن المنصة توفر للمؤسسات في القطاع الحكومي عدة قنوات اتصال مع المواطنين والمقيمين، والذي يتماشى مع سياسة التحول الرقمي. كما أنها تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد منصة تتيح لهم التواصل مع العملاء وإدارة حساباتهم الرقمية مثل الفيسبوك والإنستغرام، وفتح قنوات تفاعلية جديدة مثل واتساب الأعمال، وارسال الرسائل النصية القصيرة بهدف الدعاية والإعلان.

من جانبها، أكدت نيرمين صبحي، النائب الأول للرئيس لعلاقات مشغلين الإتصالات وقطاع الأعمال في شركة CEQUENS:”سعداء بالعمل مع شريك رائد وموثوق مثل أمنية لتقديم حلولنا المبتكرة للسوق الأردني. من خلال الجمع بين قوة أمنية في السوق المحلي وخبرتنا الدولية، سنوفر للشركات الأردنية أدوات لا تضاهى لبناء علاقات أعمق وأكثر تأثيراً مع عملائها. إن منصتنا العالمية، التي تخدم أكثر من 2,500 شركة حول العالم، ستضع معياراً جديداً للتواصل الرقمي في المنطقة”.

وتهدف هذه المنصة إلى تمكين المؤسسات في الأردن والمنطقة من إحداث تحول جذري في تفاعلاتها مع العملاء، وتعزيز كفاءة التواصل، وتبني أدوات اتصال عالمية المستوى مدعومة بالخبرة المحلية الموثوقة لشركة أمنية.

وتتميز هذه الشراكة في أنها جمعت بين قوة أمنية وثقتها في السوق المحلي مع الخبرة الدولية لشركة CEQUENS، مما يضمن للعملاء دعماً متخصصاً، واتفاقيات مستوى خدمة (SLAs) أفضل، وتكاليف مُحسّنة. وقد استهدفت هذه الخدمة الجديدة بشكل أساسي الشركات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية والبنوك، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للتحول الرقمي، بالإضافة إلى الشركات التقنية الناشئة ومزودي الخدمات الرقمية.

وكانت شركة أمنية أطلقت مؤخراً هويتها المؤسسية الجديدة كإحدى شركات Beyon، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة جديدة من النمو والابتكار، وتهدف إلى تعزيز ارتباطها بالمجموعة الإقليمية الأم “Beyon” الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا والابتكار الرقمي.