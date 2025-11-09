الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا

وطنا اليوم:سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين و القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم قافلة مساعدات جديدة باتجاه أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تضم 16 شاحنة محمّلة بالبيوت الجاهزة والمواد الطبية والأدوية، وذلك استمرارًا لجهود المملكة في دعم الأشقاء السوريين وإسنادهم.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في بيان صحفي إن القافلة التي سُيرت بالتعاون مع الحكومة السورية، تشمل بيوتًا جاهزة مجهّزة للاستخدام مباشرة، لتوفير مأوى آمن للعائلات التي فقدت مساكنها، إلى جانب شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق، حيث تم التعاون مع كل من منظمة يد العون وميد جلوبال وشركة أدوية الحكمة الأردن لتأمين هذه التبرعات، وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، ممن تضرروا جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي كانت شهدتها محافظة السويداء.

هذا وكانت المملكة قد سيرت بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٢٥ مع دولة قطر الشقيقة، قافلة مساعدات إنسانية في إطار جهد عربي مشترك لإسناد الشقيقة سوريا في مواجهة الظروف التي خلفتها الأحداث المؤسفة في المحافظة.