عمّان الأهلية تشارك بملتقى مساحة الصنّاع للشباب الأردني 2025

وطنا اليوم:في إطار دعم الإبداع الشبابي وتشجيع طلبة الجامعة على المشاركة في الفعاليات الوطنية، وبالتعاون مع مركز الريادة والابتكار، شارك طلبة قسم التصميم الداخلي الرقمي من كلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الاهلية في ملتقى مساحة الصنّاع للشباب الأردني – النسخة الثانية 2025، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد في معرض رأس العين (الهنجر) بالعاصمة عمّان، بمشاركة واسعة من الشباب والمبدعين من مختلف محافظات المملكة .

وقد حظي ركن الكلية باهتمام خاص من الحضور، حيث قام معالي وزير التربية والتعليم بالاطلاع على أعمال الطلبة المشاركين وعددهم ثلاثة وعشرون طالباً وطالبة، وأبدى إعجابه بمستوى الأعمال الإبداعية والابتكارية التي عرضها الطلبة الممثلون عن القسم وهم اليس زهران ومرح عطية وسميرة سويدان وهديل خاتم وياسمين بركات وفادي بشارة .

وشارك الطلبة بخمسة مشاريع إبداعية وثلاثة وعشرين أنموذجاً لقطع أثاث ووحدات إنارة، وهي نتاج أعمال مساقي صناعة النماذج في التصميم الداخلي وتصميم الأثاث وملحقاته بإشراف الدكتورة دانه عمرو.

وتميزت هذه الأعمال باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي مثل القص بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يعكس مستوى عالٍ من الإبداع والمهارة التقنية ويؤكد على جودة المخرجات التطبيقية لدى طلبة الكلية .

كما تم اختيار مشروع متميز لطالبة الماجستير فاطمة السعدي، تناول طباعة مقعد باستخدام الطين ضمن مساحة الصنّاع، وهو نتاج بحثها في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للأثاث باستخدام الخرسانة تحت إشراف الدكتورة دانه عمرو، حيث شكّل هذا المشروع إضافة نوعية لأعمال المعرض لما يحمله من توجه بحثي تطبيقي يربط بين التصميم والتقنيات الحديثة في التصنيع.