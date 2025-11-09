عمان الأهلية تُوقّع اتفاقيتين بحثيتين مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم القطاعين الزراعي والبيئي في الأردن

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقيتي تعاون بحثي مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بحضورعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي العدوان، لتنفيذ مشروعين بحثيين رياديين يهدفان إلى دعم وتطوير القطاعين الزراعي والبيئي في الأردن، وذلك بالشراكة مع مجموعة الباحثين PAS – Plant Abiotic Stress Research Group.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الجامعة بتعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويواكب الأولويات الوطنية في مجالي الأمن الغذائي والبيئي.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن توقيع هذه الاتفاقيات البحثية يأتي انسجاماً مع رؤية الجامعة في دعم البحث العلمي النوعي الذي يترجم المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن جامعة عمان الأهلية تسعى دوماً إلى تعزيز شراكاتها المحلية والدولية في مجالات البحث التطبيقي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كجامعة ريادية رائدة في خدمة القضايا الوطنية الحيوية مثل الزراعة المستدامة وحماية البيئة.

المشروع الأول: استنباط سلالات بطيخ مقاومة للجفاف

يحمل المشروع الأول، الذي تتولى قيادته الدكتورة لنا وليد القدومي من كلية التكنولوجيا الزراعية، عنوان:

“انتخاب سلالات من البطيخ المهجنة بواسطة الانجبال مع الحنظل وتقييم الإنتاجية تحت ظروف الإجهاد المائي”

(Selection of Watermelon Hybrids from Introgression with Hanthal Citrullus colocynthis and Productivity Assessment under Water Stress Conditions)

ويهدف المشروع إلى استنباط سلالات بطيخ جديدة مقاومة للجفاف ونقص المياه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأكدت الدكتورة القدومي أن المشروع يمثل خطوة بحثية وتطبيقية نوعية لإنتاج أصناف نباتية جديدة قادرة على مقاومة الظروف البيئية والمرضية الصعبة، مشيرةً إلى أن جامعة عمان الأهلية تُعد أول جامعة خاصة في الأردن تطلق مشروعاً متخصصاً في إنتاج أصناف نباتية جديدة بالتعاون مع باحثين من الجامعة الأردنية وشركات عالمية، مما يعزز مكانتها في مجال الأبحاث الزراعية التطبيقية المتقدمة.

المشروع الثاني: قاعدة بيانات رقمية لحماية التنوع الحيوي

أما المشروع الثاني، فيقوده الأستاذ الدكتور علي القطيشات من كلية الحقوق، ويحمل عنوان:

“تصنيف وتحليل الأطر التشريعية الناظمة لحماية التنوع الحيوي في الأردن ومدى ملاءمتها مع الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية من خلال إنشاء وتطوير قاعدة بيانات قانونية رقمية”

(Classification and Analysis of the Legislative Frameworks Regulating the Protection of Biodiversity in Jordan and Their Compatibility with International and Regional Environmental Agreements through the Creation and Development of a Digital Legal Database)

ويأتي هذا المشروع استجابةً للتحديات البيئية المتصاعدة، إذ يُعد التنوع الحيوي ركيزة أساسية للأمن البيئي والتنمية المستدامة. ويهدف البحث إلى تحليل وتقييم الأطر التشريعية والمؤسسية المعنية بحماية التنوع الحيوي في الأردن ومدى فاعليتها في مواجهة التغير المناخي والحد من الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية التي تؤكد على الاقتصاد الأخضر والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.

كما يسعى المشروع إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تربط بين التشريعات البيئية والبيانات الوطنية، لتكون أداة مرجعية لصنّاع القرار والباحثين في صياغة سياسات واستراتيجيات وطنية تعزز حماية التنوع الحيوي. ويشارك في هذا المشروع باحثون من كليات الحقوق وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، تجسيداً لنهج الجامعة القائم على التكامل متعدد التخصصات في دعم الأبحاث ذات الأثر المجتمعي وتعزيز دور الأردن في الوفاء بالتزاماته البيئية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام الفعالية، أكد الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي العدوان أن هذه المشاريع البحثية تمثل امتداداً لاستراتيجية الجامعة في تعزيز الشراكات البحثية الوطنية ودعم الابتكار العلمي التطبيقي، الذي يسهم في خدمة المجتمع المحلي والعلمي، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية جامعة عمان الأهلية في أن تكون منارة علمية وطنية تقدم حلولاً عملية ومستدامة للتحديات في مجالات الزراعة، البيئة، والتشريعات الذكية.