منتدى الفكر العربي ينظم جلسة شبابية بالتعاون مع جامعة البترا لمناقشة محاور المؤتمر الشبابي العربي الثامن

وطنا اليوم:في إطار التحضيرات للمؤتمر الشبابي الثامن مطلع العام ٢٠٢٦، نظّم منتدى الفكر العربي بالتعاون مع جامعة البترا جلسة شبابية بعنوان “الشباب العربي: وجه الوطن العربي المستقبلي”، وذلك على مسرح الأنباط في الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعدد من العمداء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع كبير من طلبة الجامعة.

وجاءت الجلسة في إطار التشاركية التي انتهجها المنتدى مع الجامعات والمؤسسات الشبابية، ورغبة في مشاركة الشباب أفكارهم والوقوف على مقترحاتهم وملاحظاتهم قبل المؤتمر. وناقش اللقاء الذي اشتمل على جلستين حواريتين أبرز القضايا التي تهم الشباب العربي ودورهم في بناء المستقبل.

افتتحت الجلسة الأولى، التي أدارها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، بكلمة ألقاها الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور الصادق الفقيه، أكد فيها الدور المحوري للشباب في صناعة النهضة العربية، مشيرًا إلى أن المنتدى، منذ تأسيسه عام 1981 بمبادرة من سمو الأمير الحسن بن طلال، أولى اهتمامًا خاصًا بالشباب ودورهم في تجديد الفكر العربي وبناء مستقبل الأمة.

وأشار الفقيه إلى عمق الشراكة مع الجامعات الأردنية، وخاصة جامعة البترا، لما تمثله من بيئة أكاديمية متميزة تعزز قيم الفكر والحوار، مؤكدًا أن النهضة الفكرية لا تتحقق إلا بوعي الشباب وإيمانهم بدورهم في صناعة الغد.

كما تحدث معالي الأستاذ الدكتور عبد الله عويدات، وزير الثقافة والشباب والآثار (ووزير التنمية الاجتماعية الأسبق)، مؤكدًا أهمية الحوار بين الأجيال لفهم تحديات الشباب وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن مفهوم المواطنة الحقيقية يقوم على العدالة والكفاءة لا على النسب أو الانتماء، داعيًا الشباب إلى المشاركة الواعية في بناء الوطن.

وألقى الدكتور محمد الحوراني، رئيس اتحاد الكتّاب العرب السابق في سورية، كلمة تناول فيها أهمية تمكين الشباب في مواقع القرار، مؤكدًا أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على مشاركة الأجيال الجديدة في صنع المستقبل، داعيًا إلى استثمار طاقاتهم الإبداعية في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة وتحصين الهوية الوطنية القائمة على التنوع.

أما الجلسة الثانية، التي أدارها عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا الأستاذ الدكتور محمود السلمان، فقد تناولت محاور متعددة حول التنمية والذكاء الاصطناعي ومكافحة المخدرات.

وألقى الدكتور محمود السرحان، الأمين العام لمنتدى الشباب العربي، محاضرة تحدث فيها عن أهمية تمكين الشباب العربي بوصفهم الثروة الحقيقية للأمة، داعيًا إلى تبني سياسات واقعية تستجيب لاحتياجاتهم، وتعزيز مهارات التواصل والحوار لديهم، مؤكدًا أن تمكين الشباب استثمار في المستقبل.

كما قدمت الدكتورة نور الكبيسي، المتخصصة في القانون الدولي من جمهورية العراق، مداخلة حول محور “مكافحة المخدرات وأثرها في حماية الشباب”، حذّرت فيها من تنامي خطر المخدرات على الفئات الشابة، ودعت إلى تبني استراتيجيات حديثة توظّف الذكاء الاصطناعي في الوقاية والكشف المبكر والعلاج.

واختتم الجلسة الأستاذ الدكتور زياد عبد الله، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث المالية والاقتصادية في جمهورية لبنان، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة للشباب العربي للمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الرقمي، مشددًا على أهمية ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وفي ختام الجلستين، دار حوار تفاعلي بين المحاضرين وطلبة الجامعة، عبّر خلاله المشاركون عن آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تعزيز دور الشباب العربي في التنمية وصنع القرار.