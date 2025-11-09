معالي السيد يوسف حسن العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر -ابو حسن

أ.د. مصطفى عيروط

كل الاردن تعرفه بقدرته على الإنجاز والمتابعة والإدارة الناجحه المتميزه بكفاءه والتواصل والتواضع والإخلاص والنزاهة

ابو حسن كما يناديه الجميع منفذا أمينا لتوجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم فابواب الديوان الملكي الهاشمي العامر مفتوحه امام الجميع ويتحدث فيها كل من يريد التحدث أو يطالب أو يعرض موضوعا فتتم متابعته مع الجهات المعنية في حالة نموذجيه فريده في العالم ومع الناس يشاركهم في أفراحهم واتراحهم واحتفالات وطنيه مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد ويفتتح ويتابع كرئيس للمبادرات الملكيه الساميه مشاريع المبادرات الملكيه في إنجازات في مختلف الميادين من صحيه وتعليميه وخدماتيه واسكانيه على الواقع و التي تقدر ما أنجزته باكثر من ٥٠٠مليون دينار

معالي السيد يوسف حسن العيسوي – كما نتابع يكون في يوم واحد في مناطق عديده من المملكه مع الناس ولقاءات متعدده في اليوم ولا راحة حتى يوم الجمعه او العطل ومنذ الصباح الباكر يكون في الدوام

معالي السيد ابو حسن- يشكل ظاهرة اردنيه نموذجا للأجيال فالعطاء والإخلاص لا ينضب ولا يتراجع ما زالت الحياه فالاردن بقيادتنا الهاشميه عنوان وقدوة لنا جميعا في الإخلاص والتفاني والعداله والحكمه والتسامح والهاشميون مدرسه وجامعه نتعلم منها جميعا دائما وابدا

معالي السيد يوسف العيسوي نموذج اردني في العصاميه والإخلاص

فأصبح رئيسا للديوان الملكي الهاشمي العامر منذ سنوات ويواصل عمله ليل نهار وسنوات عمره أمضاها ويمضيها في خدمة الوطن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه بكل امانه وتفان وإخلاص

ورايي فمهما قيل في هذا الرجل العصامي معالي السيد يوسف حسن العيسوي لا ينقصه حقه واعرف حق المعرفه كم هو انسان مثالي في أخلاقه والقيم الساميه العليا التي يؤمن بها منذ أن التحق في جيشنا العربي المصطفوي

حمى الله الاردن وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله جلالة الملكه رانيا العبد الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين والأسرة الهاشمية