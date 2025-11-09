بنك القاهرة عمان
فوضى التصريحات لبعض المسؤولين

30 دقيقة ago
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
شهدنا في الآونة تصريحات غريبة عجيبة من بعض الوزراء والمسؤولين استفزت الشعب الأردني ، ومن يشاهد حجم التعليقات الساخرة أو الناقدة لهذه التصريحات التي وصلت في بعضها إلى الآلاف ، ومعظم هذه التصريحات تدفع الشعب الأردني إلى الإحباط والتشاؤم، والغريب أن مضامين بعض هذه التصريحات خارج اختصاص عمل بعض الوزراء أو المسؤولين ، هناك بعض الوزراء أصبح يتحدث عن كل شيء، ويعمل عن كل الوزارات إلا اختصاص وزارته لا يتحدث عنها، ولم نشاهد أي إنجاز أو تطوير أو تحديث إداري ملفت للانتباه في مجال اختصاص وزارته ، لدرجة أن موظفي وزارته أصابهم الإحباط والتذمر من حرمانهم من حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم القانون، بسبب الواسطات التي تسللت داخل الوزارة، فأصبح التمديد لمن وصل سن التقاعد بخدمة ثلاثون عاما أو الستين عاماً ، مزاجيا للبعض دون الآخر ، في الوقت الذي يتحدث فيه جلالة الملك عبدالله الثاني عن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في أوراقه النقاشية ، قبل عقود لم نكن نسمع مثل هذه التصريحات غير المألوفة من قبل الحكومة أو وزرائها ، الشعب الأردني شعب طيب منتم لوطنه، وحريص وغيور على أمنه وأمانه ، وموالي ومحب لقيادته، ولذلك فهو يستحق الأفضل ، ويستحق الحديث الإيجابي واحترام وعيه وعقله ، لأنه شعب متعلم ومثقف، فنسبة التعليم العالي في الأردن عالية، لذلك لا تنطلي عليه هكذا تصريحات سلبية وتشاؤمية، فعلى هذه الأرض الطيبة ما يستحق الحياة، لذلك نتمنى على المسؤولين أن يضبطوا تصريحاتهم ، وأن يضعوا مخافة الله صوب أعينهم ، وللحديث بقية.


